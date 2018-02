Brat Kim Katral pronađen mrtav

Nestali brat glumice Kim Katral, koja je juče putem društvenih mreža zatražila pomoć u potrazi za njim, pronađen je mrtav, saopštila je kanadska policija.

– Sa velikom tugom moja porodica i ja saopštavamo da je naš sin i brat neočekivano preminuo. U ovom trenutku molimo za privatnost. Želimo da vam se zahvalimo za sav trud i podršku koju ste nam pružili – napisala je glumica na svom Tviter nalogu.

Iz policije je saopšteno da je 55-godišnji Kristofer pronađen na svom imanju u naselju Blekfolds u Kanadi.

Oni nisu navodili uzrok smrti, ali su istakli da smrt nije sumnjiva. Takođe nisu naveli ni kada je i kako njegovo telo pronađeno, niti zašto je saopšteno da smrt nije sumnjiva.

Kim Katral je prethodno rekla da je njen brat nestao prošlog utorka.

It is with great sadness that myself and my family announce the unexpected passing of our son and brother, Chris Cattrall. At this time we ask for privacy. We want to thank you all on social media for your outpouring of love and support in this trying time. pic.twitter.com/n4dQAMrTvS

— Kim Cattrall (@KimCattrall) February 4, 2018