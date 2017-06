Brak Melanije i Donalda Trampa je farsa, ona ga vara godinama? (video)

Švajcarski mediji objavili su da su papri za razvod braka predsednika SAD i prve dame već potpisani, a sa druge strane Atlantika stiže nova šokantna vest – Melanija vara Trampa godinama i to sa šefom obezbeđenja omiljenog joj “Tifanija”.

Ove tvrdnje u javnosti iznela je spisateljica Monika Bern u seriji tvitova na svom profilu uz koje je objavila i fotografiju Melanijinog navodnog ljubavnika.

Bernova je prvo na Tviteru upitala svoje pratioce da li je vreme da konačno ono što zna o Melaniji, naglasivši da je ozbiljna, a već u nardenim počela je da otkriva ono za šta tvrdi da je aspolutna istina, iako nije želela da otkrije izvor.

– Godinama već Melanija ima aferu sa šefom obezbeđenja u “Tifaniju” koji se nalazi u lobiju Tramp kule – napisala je.

Though I honestly don’t know how newsworthy it is?–given that Melania and 45’s marriage is obviously dead to begin with.

Ova vest nije naišla na potvrdu, ali ni na demanti Bele kuće, iako se već dva dana o tome piše na društvenim mrežama.

Hi @realDonaldTrump! We’re all wondering if your wife @MelaniaTrump is having an affair with the head of security at Tiffanys or nah? pic.twitter.com/yaBpXsX0qd

— Monica Byrne (@monicabyrne13) June 1, 2017