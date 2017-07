Brajan Filips nema lepo mišljenje o Novaku: Teško ga je pročitati, što je čudno, jer malo tenisera izgleda depresivno kao on

Američki list Njujork tajms, u tekstu novinara Brajana Filipsa, uvredljivim rečima opisao je ponašanje i igre srpskog tenisera Novaka Đokovića u poslednjih godinu dana.

Filips piše o padu Đokovića sa prvog mesta na ATP listi i dešavanjima na sportskom i privatnom planu, odnosima sa saradnicima i medijima.

– Đokovića pratim više od deset godina, ali nikad ga nisam upoznao. Teško ga je pročitati, što je čudno, jer malo tenisera izgleda zabrinuto i depresivno kao on. Gledajući Federera ili Nadala jasno je mišljenje o njima, za razliku od Đokovića. Bio je klovn, imitirao igrače da bi zasmejao ljude, iritantan, glumio je povrede, bio moralista, dijetalni guru, političar, gubitnik, genije, budala… – počinje tekst Filips za prestižni list.

On smatra da je Đokovićevo povlačenje u četvrtfinalu Vimbldona zbog povrede nova kontradiktornost, opisavši da “tako postaje veći od igrača koji su došli do same završnice”.

– Nema ga nigde, uvek je čudna žrtva zbog nečega. Istovremeno je uvek tu, kao kralj na bolovanju. Bio je dominantan, redom pobeđivao protivnike, osvojio sva četiri grend slema zaredom, ali posle toga je sve krenulo loše, baš od poraza od Kverija na Vimbldonu. Izgubio je prvo mesto, ispao na startu Olimpijskih igara, u četvrtfinalu Rolan Garosa… Izgledao je kao ‘lud’, sada je svojoj nervozi dodao vrstu divljeg pogleda, kao da je neispavan – tvrdi američki novinar.

On navodi da je Đoković oduvek pazio da bude dobar momak, ali kada se rastao sa stručnim štabom, to je urađeno uz “međusoban dogovor”, ciničan je bio Filips.

– U saopštenju su svi naveli da su bili privilegovani što su radili sa Đokovićem. Bizarno je da ništa nije bilo objašnjeno – navodi se u tekstu i zaključuje:

– Tabloidi furiozno spekulišu o stanju njegovog braka, prave se razne teorije. Mekinro je podigao prašinu kada je uporedio Đokovića i Vudsa, ali Novakov je pad pažljiv i nejasan. Njegov brak, ako je problem, mene se ne tiče, što ne znači da mi nije fascinantno.