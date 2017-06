Boris Beker nakon bankrota: Život ide dalje

Boris Beker, nekada slavni teniser, grend slem šampion i najbolji igrač sveta, potom trener koji je uspešno sarađivao sa Novakom Đokovićem, od srede je u grupi onih ljudi koji su bankrotirali. Tako glasi sudska odluka povodom neplaćenog duga bankarima, sa kojom se čuveni Nemac ne miri baš lako.

Podsetimo, u londonskom Sudu za bankrote Bekerovi advokati nisu uspeli da pruže dovoljno dokaza da će on otplatiti svoja dugovanja koja datiraju još od oktobra 2015. Pokušali su njegovi zastupnici da uvere sud kako će on u narednih mesec dana, zalaganjem svog višemilionski vrednog imanja na Majorci, izmiriti sva potraživanja, ali to nije bilo dovoljno. Kristina Deret, koja je vodila postupak po prijavi bankara, istakla je da je svojevremeno gledala Bekera sa tribina, ali da joj se sada čini da pred sobom ima čoveka koji je “živeo sa glavom u pesku”.

Pravno posmatrano, potražioci posle ovakve presude mogu da naplate dug prinudnim putem, jer se Boris Beker sada smatra nesposobnim da sam izmiri velika potraživanja koja od njega ima firma “Arbutnot Lejtam”. Ipak, on ne očajava. Naprotiv, uveren je da će uskoro sve biti u redu.

Čim je obelodanjena presuda, o njoj je pisao na društvenim mrežama, a njegove poruke, skupljene na jedno mesto, govore sledeće:

As they say : your in Gods hands once your in the middle of the ocean or in front of a judge …but life goes on

