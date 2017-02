Blejk Lajvli o savremenom poimanju lepote: To što vidite na crvenom tepihu je prodavanje magle

Blejk Lajvli je svesna koliko je velik njen uticaj na devojke i žene , i zbog toga je odlučila da objasni svima da su u zabludi oni koji misle da ona uvek izgleda onako kako se pojavljuje u medijima i magazinima.

Ona naglašava da se nijedna žena i nijedan muškarac, ma koliko besprekorno da ih mediji predstavljaju, ne bude ujutro sa savršenom kožom, frizurom ili šminkom.

– Očekivanja po pitanju lepote su danas neverovatno nerealna. Ono što može da se vidi na crvenom tepihu i u magazinima zahteva mnogo truda i mnogo ljudi koji moraju dobro da se potrude ne bi li se to i realizovalo. Žao mi je što mnogi ne shvataju da je to samo prodavanje magle. Devojčice gledaju poznate ličnosti i žele da izgledaju kao oni. Niko od nas se nije probudio prelep. Niko – kaže Blejk Lajvli, a piše “Refinery29”.

Slično većini ljudi koji prođu kroz to, Blejk kaže da ju je roditeljstvo mnogo promenilo, naročito njen odnos prema sopstvenom izgledu, ali i lepoti uopšte.

– Sada sam svesna da moje ćerke gledaju određene standarde i rastu uz njih, i zato mi je izuzetno važno da shvate da to što vide nije pravi život. One mogu da me vide kad na sebi imam savršenu šminku, frizuru i haljinu, ali isto tako mogu da me vide i bez te fasade. Zato više od svega želim da one budu svesne da postoji i jedno i drugo, a ne samo glamur i savršen izgled.

Ona je i ranije pominjala da joj se pogled na savremeno poimanje lepote promenio. nije prvi put da je Lajvli promenila svoje mišljenje o modernoj lepoti.

– Svi smo različiti i važno je da smo smo lepi spolja i iznutra. Važno je da budemo dobri, da budemo hrabri, svesni da imamo mane i slabosti. I zbog toga smo savršeni – rekla je nedavno Blejk.