Bivša supruga Fila Kolinsa: On je lažov, neka prestane da izigrava žrtvu

Fil Kolins je objavio autobiografiju “Not Dead Yet” (“Još nisam mrtav”), i u njoj priznao da je varao svoju drugu suprugu, Džil Tavelman, s kojom je bio u braku od 1984. do 1996, i sa kojom ima ćerku Lili.

Popularni pevač je pisao i o svojoj prvoj supruzi Andrei Bertoreli (65) s kojom je bio u braku pet godina i s kojom ima dvoje dece, Džoeli i Simona. Fil i Andrea razveli su se 1980. godine, a upravo je ona inspirisala njegov hit “In The Air Tonight” i većinu pesama sa njegova prva dva samostalna albuma nakon što je napustio grupu “Genesis”.

Međutim, Andrea je veoma burno reagovala na navode iz Filove autobiografije, i nije štedela reči kritike na račun svog bivšeg supruga.

– Sve do sada, verovala sam da je samo deo prošlosti. Napokon sam uspela da se od toga odvojim, sve dok se on nije vratio na scenu i objavio autobiografiju koja je puna laži – kaže Andrea.

Ona je veoma ljuta na Fila jer je tretira kao da je “samo lik u priči slavne osobe”, i tvrdi da je lažov čak i kada su u pitanju najznačajniji događaji iz njihovog nekadašnjeg zajedničkog života.

– Fil je u knjizi lagao čak i oko najosnovnijih stvari, kao što je mesto našeg venčanja – tvrdi Andrea.

Ipak, ono što mu najviše zamera je priča koju je, kako tvrdi, “izmislio kao pozadinu” svoje pesme “In The Air Tonight”.

– Kada je prvi put izveo tu pesmu u emisiji “Top of The Pops”, 1989. godine, Fil je pored sebe imao kanticu boje. To je trebalo da sugeriše da je on mene ostavio nakon što sam ga ja prevarila sa dekoraterom. Gledala sam to te večeri i pozlilo mi je. Znala sam da je to poruka meni, ali me je prestravilo što je sve tako javno. Nikada mi se ta pesma nije sviđala. Tu priču ponavlja u intervjuima i kada to vidim, smuči mi se. S druge strane, Fil nikada nije priznao da je on mene prevario s nekoliko žena i da smo se zato razveli – tvrdi Andrea.

Ona kaže da je zgrožena činjenicom da se opet našla u centru pažnje zbog njegove knjige.

– Nije nikad rekao ni da je naš brak propao zbog njegove nagle naravi. Nikada probleme nije rešavao razgovor, već bi poludeo i pravio scene. Imala sam osećaj da me zlostavlja. Vreme je da prestane da izigrava žrtvu – zaključila je Andera.