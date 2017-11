Bivša otkrila nakon 15 godina: Zašto je Eros Ramacoti ostavio suprugu?

Povezane vesti



Prelepa plavuša s kojom je italijanski pevač bio u braku četiri godine otkrila je šta stoji iza njegove odluke da je ostavi i tek 15 godina nakon razvoda je rešila da kaže istinu.

A post shared by BILD Promi-News (@bild_promis) on Nov 2, 2017 at 9:11am PDT

Mišel Hunciker je italijanska voditeljka švajcarsko- nemačkog porekla. U Italiji je počela kao model, a karijeru je nastavila kao voditeljka, glumica i pevačica u pokušaju. U karijeri joj je dosta pomoglo što je bila verenica pa supruga Erosa Ramacotija.

A post shared by Promiflash (@promiflash) on Nov 3, 2017 at 2:14am PDT

Sa pevačem je dobila jednu ćerku, a drugi put se udala za naslednika modne imperije Trusardi –Tomaza Trusardija sa kojim je dobila još dve ćerke. Najmlađa Sofi ima dve godine, dok Mišel danas ima 40.

A post shared by Michelle Hunziker (@therealhunzigram) on Sep 24, 2017 at 6:29am PDT



Ona je tek nedavno otkrila razlog zbog kog je Ramacoti ostavio. On je saznao da je Mišel pripadnica opasne sekte i postavio joj je uslov.

– Govorili su mi da je moj muž loš za mene, ali ja sam ga mnogo volela. Ipak, kada mi je Eros dao da biram `ili ja ili oni`, izabrala sam njih – otkrila je.

Dok je bila u braku sekta joj je filtrirala telefonske pozive, nije smela da priča ni sa majkom koju nije videla četiri godine.

A post shared by • ISA E CHIA • (@isaechia) on Oct 31, 2017 at 1:12am PDT

I to nije sve. Mišel priča i da je od sekte Clelia dobijala pretnje.

– Ostavljali su me samu, naterali su me da napustim moju agenciju i ubedili me da finansiram sama novu sektu. Očigledno sam plaćala svima i hranila ih. U jednom trenutku su me ubedili da im dam sav svoj novac. Clelia mi je rekla da ako izađem iz sekte – biću mrtva – priča Mišel koja je iz straha ostavila Erosa Ramacotija.

A post shared by Eros Ramazzotti (@ramazzotti_eros) on Sep 16, 2017 at 10:12am PDT

Erosu je trebalo dosta vremena da prihvati činjenicu da je izgubio ženu koju je najviše voleo. Drugi put se oženio tek u 52. godini i to sa italijanskom manekenkom i glumicom Marikom Pelgrineli sa kojom je pre dve godine dobio sina.