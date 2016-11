Bijonse: Rađanje deteta me je učinilo svesnom moći koju žene imaju

Jedna od najvećih svetskih zvezda Bijonse osvrće se na svoje početke koji nisu bili nimalo laki, a njena sestra Solanž se nadovezuje na ovu priču: kako je sve to izgledalo dok su odrastale. Bijonse otkriva i šta je njen najsvetliji trenutak u životu, zašto smatra da su muškarci moćniji, ali i ko su joj omiljeni umetnici i pisci.

– Tokom detinjstva marljivo sam radila ne bih li postigla cilj: da kad napunim 30 godina, mogu da radim šta god hoću – kaže jedna od najvećih, ako ne i najveća, pop zvezda današnjice.

– I uspela sam. Svesna sam da sam veoma povlašćena što sam u ovoj poziciji. Ali žrtvovala sam puno, i trudila sam se više od svih koje poznajem, makar što se tiče muzičke industrije. Tako da s vremena na vreme sama sebe moram da podsećam kako sam sve što danas imam zaslužila velikim radom i odricanjima – kaže Bijonse u intervjuu za magazin El.

Voli da nastupa, kaže, zato što jedino tada njen unutrašnji glas sumnje zaćuti.

– Volim svoj posao, ali ima tu još nešto – potreban mi je – objašnjava i dodaje.

– Pre no što sam postala majka, posao je bio jedino mesto u mom životu, u kome sam mogla da se izgubim. Kada mi se um utiša to je, iskreno, olakšanje. Posle konstantnog treniranja, ponavljanja istog pokreta toliko puta, uvežbavanja, mogu sebi priuštiti da ne razmišljam. To je poput zamračenja. Kada sam na bini, pojma nemam šta se dešava. Odsutna sam – iskrena je pevačica.

– Vremenom sam naučila da se fokusiram na stvari u vremenskom okviru koji sama postavim. Više ne moram da radim i ispunjavam tuđa očekivanja ili pritiske. Sama na sebe vršim sasvim dovoljan pritisak! Volim da sam stopostotno u svim svojim projektima i sada imam sreće da to mogu tako.

Видео запис корисника Beyoncé (@beyonce) дана 6. Нов 2016. у 6:50 PST

Solanž, njena mlađa sestra kaže da je oduvek bilo tako:

– Imam rana, rana sećanja na nju kako vežba u svojoj sobi. Posebno se sećam kako je izdvajala rečenicu iz pesme ili pokret i ponavljala ga iznova i iznova dok nije bio savršen i uvežban. Sa deset godina, dok je još bila dete, kada bi svako rekao `Okej, umorna sam, hajde da odmorimo`, ona je htela da nastavi, da odradi to kako treba i prevaziđe problem.

Njen najsvetliji trenutak:

– Od svega što sam postigla, najponosnija sam bila kad sam rodila svoju kćerku Blu Ajvi.

Majčinstvo me je naučilo strpljenju, tome da vidim i stvari koje su nevidljive, i naučilo me je vrednosti vremena. Rođeni smo sa ograničenim brojem otkucaja srca. Budite mudri u izboru s kim ili čim ćete trošiti svoju energiju. Osećala sam se baš majčinski u osmom mesecu, priseća se. I mislila sam da ne mogu biti više dok nisam videla bebu… ali desilo se to tokom porođaja jer sam osetila veoma jaku vezu sa svojim detetom. Kad sam imala kontrakcije, zamišljala sam svoju bebu kako gura veoma teška vrata. I zamislila sam kako to maleno dete radi sav posao, tako da nisam mogla da razmišljam o svom bolu… razgovarale smo. Znam da to zvuči ludo, ali osetila sam komunikaciju. Rađanje me je učinilo svesnom moći koju imaju žene. Sada mi je život puniji i ispunjeniji. Osećam se kao da me je moje dete upoznalo sa samom sobom.