Bijonse i Džej Zi kreću na zajedničku turneju, da li će ih ona zbližiti ili posvađati?

Posle više nedelja neizvesnosti tokom kojih je do javnosti dopirala poneka informacija o predstojećim nastupima Bijonse, pevačica je otkrila da će na turneju ići sa mužem – Džej-Zijem.

Jedan od najpoznatijih parova u svetu muzike sprema se da krene na put, to jest na drugu zajedničku turneju. Planirano je da nastupaju na stadionima, pa je pun naziv svetske serije koncerata On The Run II stadium tour, prenosi muzički portal Idolator.

Bijonse i Džej-Zi su na prethodnu zajedničku turneju krenuli 2014. godine i očigledno su zadovoljni rezultatima.

A u septembru 2016. Džej Zi se pojavio na pozornici na završnom koncertu Bijonsine turneje “Lemonade” u Nju Džerziju.

Zadnji albumi koje su objavili vrte se oko njihovog odnosa, odanosti i njihove porodice gde su kroz svoje pesme ispričali svetu svoje ljubavne probleme, a pominjalo se da je tako i Džej Zi priznao svoju prevaru u jednoj od pesama.

Bijonse i Džej Zi imaju troje dece – šestogodišnju ćerku Blu Ajvi i osmomesečne blizance Rumi i Sir.

Prvi koncert biće u Evropi 6. juna, u velškom gradu Kardifu. Nakon toga On The Run II stiže u Glazgov, Mančester, London, Amsterdam, Kopenhagen, Rim, Barselonu, Pariz, te još nekoliko evropskih gradova, a od 25. jula seli se na severnoameričko tlo.

Da li će ih ova turneja zbližiti ili će ih posvađati niko ne može da pretpostavi jer kod njih je sve obavijeno velom tajne i mistikom…

Nema čak ni nagoveštaja o tome ko će nastupati pre Bijonse i Džej-Zija, ali bez tračka sumnje biće to neka od najtraženijih zvezda u usponu.

Pre leta, kako javljaju dobro obavešteni izvori, Bijonse bi trebalo da objavi nove pesme, pa možda čak i ceo album.