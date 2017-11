Bijonse će pozajmiti glas lavici Nali u rimejku “Kralja lavova”

Pevačica je potvrdila glasine da će pozajmiti svoj glas u novoj verziji Diznijevog hita ‘Kralj lavova’. Bijonse (36) će tumačiti lavicu Nalu, a Simbu će igrati glumac Donald Glover (34).

Zloglasnog Skara oživeće Čivtel Ejiofor (40), dok će Set Rogan (35) biti Pumba. Džejms Erl Džons (86), kao i u originalu, tumačiće Mufasu. Crtać će režirati Džon Favro, koji je radio na ‘Knjizi o džungli’.

– San svakog reditelja je da skupi tako talentovanu ekipu i oživi tu klasičnu priču – istakano je Favro.

Beyoncé will be a part of Disney's upcoming live-action version of "The Lion King," playing the character of Nala https://t.co/dhgSiQ8g3l pic.twitter.com/FNkoDmJonE

