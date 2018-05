Bernardo Bertoluči: Ridli Skot treba da se stidi što je Kevina Spejisa izbacio iz filma

Proslavljeni italijanski režiser, Bernardo Bertoluči uputio je kritike na račun američkog režisera Ridlija Skota jer je uklonio Kevina Spejsija iz svog poslednjeg filma, “All The Money in the World” nakon što je optužen za seksualno zlostavljanje.

Skot je u poslednjem trenutku odlučio da, po veoma visokoj ceni, iseče sve scene sa Spejsijem u već završenom filmu u kojem je ovaj glumio milijardera, Džeja Pola Getija, i ponovo ih snimi, po vrlo visokoj ceni, prenosi Gardijan.

-Kada sam čuo da je Ridli Skot pristao da ukloni sve scene u iz ‘All The Money in the World’ u kojima se pojavljuje Spejsi, poslao sam poruku montažeru Piteru Skaliji da kaže Skotu da bi trebalo da ga je stid, rekao je Bertoluči na filmskom festivalu u Bariju na kojem se prikazivala digitalizovana verzija njegovog klasika Poslednji tango u Parizu.

-Onda sam odmah zaželeo da snimim film sa Spejsijem.

Publika je na to reagovala aplauzom, kako prenosi Holivud Reporter, a a Bertoluči je rekao da podržava #MeToo pokret, piše Nedeljnik.

Spejsi je trenutno pod istragom zbog niza optužbi da je zlostavljao više muškaraca, koji je započeo glumac Entoni Rep koji tvrdi da mu se Spejsi udvarao kad je ovaj imao 14 godina.

Spejsi se izvinio Repu zbog “pijanog ponašanja”, ali je dodao da se ne seća tog incidenta.