Belinda Karlajl o porocima i ljubavi: Uvek sam htela da budem loša devojčica, rođena sam takva

Povezane vesti



Pevačica Belinda Karlajl (59), nekadašnja članica ženskog pop benda “The Go-Go’s”, otkrila je u razgovoru za “Gardijan” svoje grehe iz prošlosti, zašto je prešla u budizam i kako je održala brak uprkos dugogodišnjim krizama.

– Kada sam osnovala “The Go’Go’s” 1978. nije mi bila želja da budem slavna samo slave radi. Htela sam da pevam i da se zabavljam. Današnji društveni mediji i rijaliti emisije poput “Ja imam talenat” ili “Idola” stvorili su maligni narcizam. Kada su počeli, mislila sam da je to kraj muzike – rekla je Belinda.

Međutim, bend “The Go-Go’s” je ipak postao svetski popularan i prodao je sedam miliona ploča. Kada se bend rasturio 1985, Belinda je započela još uspešniju solo karijeru. Počela je da zarađuje veliki novac i, priznaje, malo je “odlepila”.

– Jednom sam otišla na konjske trke i sledećeg jutra sam se probudla kao vlasnica konja. Mnogo sam pila, drogirala se i kladila. U to vreme je izgledalo kao dobra ideja.

Rođena u siromašnoj porodici kao najstarija od sedmoro dece, često se selila sa majkom, očuhom – otac ih je ostavio kada je Belinda imala pet godina. Kaže da je “postala divlja” već sa 14 godina: bežala je sa časova, bežala od kuće, duvala travu, probala esid…

– Posle tri decenije zavisnosti od kokaina dobro je da nisam mrtva. Trebalo bi da izgledam kao fantom iz opere, samo sa dve rupe na licu. Ja sam kontraš po prirodi i verujem da je moja zavisnost bila posledica toga. Uvek sam htela da budem loša devojčica. Volela sam one opskurne filmove o narkomanima zbog kojih sam još više želela da se drogiram. Jednostavno sam rođena takva – otkrila je Karlajlova.

Sada se najviše kaje jer je bila odsutna dok joj je sin Džejms (25) odrastao. Konačno je postala čista i trezna sa 47 godina, pošto je otkrila budizam.

– Kada sam postala čista, Džejms mi je rekao da je, kada je imao tri godine, mislio da živim na aerodromu. To me je baš zabolelo. Sve vreme dok sam bila zavisnik osećala sam se kao uljez. Posmatrala sam redove pred arenama gde smo držali koncert i pitala se, “Zašto su ovi ljudi došli da me vide?” – priznaje muzičarka.

Otkrivanje budizma joj je promenilo život. Prestala je da pije, da puši i da se drogira.

– Osećala sam se kao da držim veliko ogledalo ispred sebe i tek tad sam shvatila da sam u ozbiljnom problemu – priznaje.

Njen novi album, “Wilder Shores”, prvi posle deset godina, čine budističke pesme u pop formi.

– Vrlo je ličan. Neće se svima dopasti, ali ne želim da štancujem pesme bez ikakvog smisla – ističe Belinda.

Uprkos raznim krizama, uspela je da ostane u braku sa političarem i filmskim producentom Morganom Mejsonom već 31 godinu.

– Uvek smo davali jedno drugom prostora, mislim da je to ključ naše veze. Stalo nam je do onog drugog, volimo se i još uvek zasmejavamo jedno drugo. Prošao je kroz pakao zbog mene i kada sam ga jednom pitala zašto je ostao, rekao je da je uvek video osobu koja se nalazi ispod svega toga – otkrila je Karlajlova koja je postala aktivistkinja za prava LGBTQ zajednice od kada joj se sin deklarisao kao gej, sa 14 godina.

Na kraju zaključuje:

– Uvek mi je delovalo da je američki san moguć za mene. Uprkos svemu – teškom detinjstvu, zavisnosti, pop životu, svim mojim iskustvima – mislim da je moj stav prema životu razlog zašto sam još uvek ovde, sa svojih još malo pa 60 godina.