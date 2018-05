Bela kuća rijaliti: Donald Tramp se sastao sa Kim Kardašijan (foto)

Da je Amerika zemlja gde je sve moguće, dokazuje i činjenica da se najpoznatija rijaliti zvezda na svetu Kim Kardašijan sastala sa šefom države u Beloj kući.

O sastanku je javnost obavestio sam Donald Tramp objaviviši fotografiju i opis teme razgovora.

-Sjajan sastanak sa Kim Kardašijan danas, razgovarali smo o reformi zatvora i odsluženju kazni, naveo je predsednik SAD Donald Tramp na Tviteru.

Na Tviteru se oglasila i Kim Kardašijan.

I would like to thank President Trump for his time this afternoon. It is our hope that the President will grant clemency to Ms. Alice Marie Johnson who is serving a life sentence for a first-time, non-violent drug offense.

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) May 31, 2018