Barak Obama pevao “Purple rain” malenom Prinsu (video)

Američki predsednik Barak Obama, veliki fan Prinsa, nije mogao a da ne uleti sa pesmom kada je sreo dete koje je tražilo slatkiše na priredbi ispred bele kuće povodom Noći veštica.

U Instagram videu koji je objavio ujak malog Prinsa vidi se kako Obama pita dečaka: “Hej, Prins, šta ima čoveče?” i počeo je da peva “Purple Rain” kada mu je dao slatkiš.

A video posted by MASTERWILLIAMS™ (@masterwilliams) on Oct 31, 2016 at 4:30pm PDT

Ujak je takođe objavio i više fotografija sa događaja na Tviteru:

My niece & nephew getting candy from @BarackObama & @MichelleObama today at the @WhiteHouse! #BestHalloweenEver #RIPPrince pic.twitter.com/GYY6I321Ro

— Gary (@masterwilliams) October 31, 2016