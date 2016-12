Arijana Grande i Mak Miler kriju romansu, ali ovaj spot ih je odao! (video)

Ako su Arijana Grande i Mak Miler želeli da sakriju svoju romansu o kojoj se uveliko priča, zbog spota za “My Favorite Part” sve to pada u vodu.

U novom spotu, Arijana je devojka iz komšiluka, Miler je strpljiv i veoma zaljubljen. Pesma je u vazduhu, kiša pada napolju, romansa izgleda neizbežna… ali zid im sve upropasti…

“You just don’t know how beautiful you are/ And baby that’s my favorite part/ You walk around so clueless to it all/ Like nobody gonna break your heart” peva Miler.

Par peva jedno drugom serenadu uz slatke reči, a Kupidon pogađa svoju metu.

Duet se nalazi na Milerovom četvrtom studijskom albumu “The Divine Feminine” koji je izašao u septembru i stigao do broja 2 na Billboard 200 listi.