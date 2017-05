Ariana Grande nakon velike tragedije na koncertu: Slomljena sam, iz dubine srca žalim

Najmanje 22 osobe je stradalo, a 59 je povređeno nakon koncerta Arijane Grande u Mančesteru. Portparol američke pevačice saopštio je da ona nije povređena.

-Ariana je dobro. Nastavljamo da istražujemo šta se dogodilo, naveo je on.

Pevačica je napisala je na svom Tviter profilu da je slomljena nakon napada.

– Slomljena sam… Iz dubine mog srca žao mi je… Nemam reči – napisala je ona.

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don’t have words.

— Ariana Grande (@ArianaGrande) May 23, 2017