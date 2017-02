Areta Frenklin: Još jedan album, pa povlačenje

Američka soul pevačica Areta Frenklin odlučila je da snimi još jedan album, nakon čega planira da se povuče iz sveta muzike, preneli su mediji u SAD.

Kraljica soul muzike (74) će se ove godine povući ali želi da snimi još jedan album u produkciji Stivija Vondera.

Areta Frenklin je rekla da će ove godine održati i poslednje koncerte, navodeći da želi vreme da posveti svojim unucima.

Počinje snimanje filma o životu kraljice soula

Crnoputa pevačica je vrhunac karijere doživela krajem šezdesetih godina 20. veka. Njene pesme Respect i Chain Of Fools su postali klasici. Njen poznate pesme su i Freeway Of Love i Who’s Zooming Who. Glumila je u čuvenom filmu Braća Bluz.

Aretu Frenklin zovu Kraljicom soula jer joj, prema nekim izvorima, glas ima raspon od četiri oktave.