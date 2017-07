Andre Agasi veruje u Novaka: Ovaj momak može da stigne do trofeja!

Novak Đoković obavio je prvi trening na terenima Vimbldona, a njegov trener Andre Agasi kaže da Novak može do trofeja, iako ga mnogi potcenjuju.

Mediji u Velikoj Britaniji smatraju da je period od šest nedelja koliko je Andre Agasi sa Novakom mali i da je nerealno očekivati da je Amerikanac napravio toliki napredak u igri srpskog tenisera za ovako kratko vreme.

– Nemojte da bude iznenađeni. Ne bih se složio sa vama. Objektivno gledano, da li ovaj momak može stići do trofeja? Dođavola, naravno da može! To je i plan, to je uvek i bio plan, da bude bolji. Vera u pobedu mora da postoji u glavi i samo u tvojoj glavi – rekao je Agasi.

Đoković je krajem maja objavio da će Agasi biti u njegovom timu, a od tada Amerikanac je mnogo bolje upoznao Novaka, što je veoma važno.

– Pričamo uobičajene stvari. Znam ga mnogo bolje nego na početku i mislim da je to dosta važno. Mogu da vam kažem da tačno znamo koji je plan i sad idemo da ga ostvarimo. Biće još sigurno dosta nekih problema, ali to se sve da rešiti. Uživam učeći od njega, ali isto tako volim da dajem savete i uveren sam da ćemo izvući ono najbolje iz njega – kazao je Amerikanac.

Agasi je pričao i o novom Đokovićevom treneru, Mariu Ančiću, za koga ima samo reči hvale.

– To je sjajna saradnja i mislim da je Novak napravio veoma pametan potez i sada krećemo u pobede – rekao je Agasi.

Takođe, nebitno šta se bude desilo na londonskom Grend slemu Andre smatra da će Novak pronaći put ka vrhu.

– Ne želim da u kratkom vremenskom periodu gledam učinak Novaka. Želim da mu pokažem da je on i dalje vrhunski teniser, samo treba da mu pomoću saveta ukažem na to. Veoma sam optimističan – završio je Agasi.