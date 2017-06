Andre Agasi: Sa Novakom ne radim zbog novca, neću mu tražiti nadoknadu

Američki trener Andre Agasi ponovio je da besplatno trenira najboljeg srpskog tenisera Novaka Đokovića.

Đoković je angažovao Agasija uoči Rolan Garosa. Srpski teniser nije uspeo da odbrani titulu u Parizu pošto je eliminisan u četvrtfinalu od Austrijanca Dominika Tima.

– Novak je najvelikodušnija osoba koju sam ikada upoznao. Zaslužuje mnogo više u tenisu i garantovao sam mu da ću učiniti sve da mu pomognem da to ostvari. Sa njim ne radim zbog novca, neću mu tražiti nadoknadu – naveo je slavni američki teniser.

Agasi je otkrio neke detalje iz teniske karijere.

– Moj odnos sa tenisom je bio pun ljubavi i mržnje. Kao dete sam počeo da se osećam loše u sebi, jer sam video šta tenis čini mojoj porodici. Osetio sam se odbačenim, a kao dete sam morao da napustim dom kako bih uspeo. Mrzeo sam tenis dokle god nisam preuzeo kontrolu nad svojim životom. Napisao sam knjigu kako bih rekao sebi, kako bih razumeo svoj život i živeo ga sa druge tačke gledišta – istakao je Agasi, koji je priznao da je imao strogog oca.

– Škola nije bila previše važna, tenis je bio najbrži način da se ostvari američki san. Bila je to opsesija mog oca. On je bio matematičar koji je tenis video kao geometriju. Naučio me je da rađenje bilo čega osim tenisa ne dolazi u obzir – dodao je Agasi.

On je na kraju istakao da je dosta naučio od supruge Štefi Graf.

– Ne smem da stavim svoje trofeje u kuću jer bi to učinila i moja supruga, a onda bi me bilo sramota. Nju poštujem zbog svega što je uradila, neverovatna je osoba i mnogo sam naučio od nje – zaključio je Agasi.