Anđelina sa decom jela škorpione i tarantule: U ratu ovo može da pomogne da preživite (video)

Anđelina Džoli je žena sa širokim spektrom talenata, i bilo da se pojavljuje na velikom ekranu, da se angažuje u akcijama humanitarnog karaktera ili da uspeva da vodi računa o šestoro svoje dece, ona zaslužuje sve pohvale.

Međutim, ono što verovatno ni njeni najveći fanovi nisu znali jeste da Anđelina ima jedan specijalan “talenat”: ona ne samo da se ne plaši insekata, već nema problem ni da ih pojede.

Dok je uživala u specijalitetima domaće kuhinje u Kambodži, Anđelina je zajedno sa svojom decom, neustrašivo poput Lare Kroft, odlučila da proba i vrlo egzotičnu hranu za koju se ispostavilo da nije ni zestrašujuća ni neukusna kako bismo pomislili.

– Ovo je zapravo vrlo dobro, ukusno je. Mada, malo je teško sažvakati škorpiona. Prvi put sam ih probala kada sam prvi put bila u Kambodži. Cvrčci – počneš sa cvrčcima. Cvrčci i pivo, i onda polako pređeš na tarantule – rekla je Anđelina pred kamerama britanske televizije BBC koje su zabeležile kako slavna glumica uživa u hrskavim zalogajčićma insekata.

“You want to share a spider?” – Angelina Jolie cooks bugs in Cambodia 🕷https://t.co/5mSi3VNErT pic.twitter.com/OZ12DjpyJD

— BBC News (World) (@BBCWorld) February 20, 2017