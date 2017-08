Anđelina Džoli se pokajala, želi Breda nazad, ali, da li i on želi nju? (video)

Razvod između Anđeline Džoli i Breda Pita je stopiran i ne nazire se kada će i da li će biti okončan, a spekulacije o tome šta se zaista dešava između njih dvoje svakoga dana su sve raznovrsnije i uzbudljivije.

Iako se pisalo po američkim tabloidima da je sve stalo zbog novca, jer, nije lako podeliti milionsku imovinu koju su stekli tokom braka, a najverniji fanovi ovog para i dalje veruju u njihovu ljubav i nadaju se da će njih dvoje ipak biti ponovo zajedno.

Kako je eskluzivno preneo magazin Life&Style, od “proverenog izvora” bliskog glumici, ona ne želi da se razvede od Pita.

– Ona suptilno pita Breda kako mu je, podseća ga na vreme koje su provodili zajedno a koje je bilo ispunjeno smehom i zabavom – navodi izvor i napominje:

– Ona sve to radi u nadi da će se on ponovo zaljubiti u nju Ali, to se nikada neće desiti! Bred je završio sa njom!

Anđenlina se nada da će Bred zaboraviti i na optužbe koje je podigla protiv njega za zlostavljanje dece i da će sada, pošto je sredio svoj život, prestao da pije i konzumira marihuanu, poleteti njoj u zagrljaj. Ali izvor za Life&Style navodi da njegove promene nisu zbog nje:

– Razlog zbog kojeg Bred sređuje svoj život i zašto se menja, je da bi bio bolji i odgovorniji otac svojoj deci, a ne da bi impresionirao Anđelinu – završava izvor.

Izgleda da od njihove “ljubavi” nije ostalo ništa, barem što se tiče Breda, a možda je Anđelina samo željna kontrole nad svima, pa čak i kada ti ljudi izađu iz njenog života?