Anđelina Džoli popustila: Da li će zbog ove odluke razvod sa Bredom biti najzad okončan? (video)

Anđelina Džoli i Bred Pit krajem 2016. godine objavili su da se razvode. Proces još nije finalizovan jer je veliku prepreku u svemu napravila sama Anđelina.

Najveći problem predstavljalo je starateljstvo nad decom. Anđelina neko vreme nije htela da dopusti da Bred uopšte viđa decu. Ali, sada je došlo do promene koja je mnoge šokirala. Naime, Bred i Anđelina sve su dogovorili sporazumno i sve će biti rešeno kroz nekoliko nedelja.

– To je veliki zaokret, obzirom na to da je glumica bila poprilično oštra u pravnoj bitci i nije htela da Bred učetvuje u odgajanju dece – rekao je izvor blizak paru za The Sun.

– Ključno je što se slažu s deljenjem starateljstva. Šuškalo se da će se razvod poništiti, ali to nije ni blizu istine – rekao je izvor blizak nekadašnjem paru i priznao da je Anđelina iznenadila sve jer je više od godinu dana govorila da nema šanse da popusti u ovoj odluci.