Anđelina Džoli od zvezda do trnja: Od miljenice do najomraženije žene Holivuda

Dugo godina se činilo kao da je Anđelina Džoli kraljica Holivuda. Bila je udata za Breda Pita, na filmskom platnu je oživela lik Lare Kroft, nagrađena je i Oskarom… ali u poslednje vreme kao da joj ništa ne ide na ruku.

Istina je da je iza nje težak period zbog kraha braka s Pitom, posvetila se deci i režiji a zapostavila glumu, ali čini se da postoji mnogo veći razlog zbog kojeg se više ne pojavljuje u holivudskim krugovima. O čemu je tačno reč?

“Ona je netalentovano razmaženo derište”

Pre tri godine, nakon hakerskih napada na Sony, u javnost je procurela elektronska pošta razmenjena između producenta Skota Radina i predstavnice Sony-ja Ejmi Paskal u kojima joj je rekao što tačno misli o glumici. Tada se Džolijevoj nije svidjelo što je Dejvid Finčer režirao biografski film o Stivu Džobsu umesto filma Kleopatra, u kojem je ona trebalo da igra glavnu ulogu.

– Ona je netalentovano razmaženo derište. Misli da je posebna, a zapravo je skroz obična. Jedino što ima je slava. Ne treba praviti od muve slona – napisao je Radin nakon što mu se nije svidela Anđelinina reakcija.

Da je njen karakter težak smatra i Dag Liman, redatelj filma Gospodin i gospođa Smit.

– Dok smo snimali film, opisao sam Anđelini kako sam zamislio jednu scenu, a ona mi je predstavila svoju, drugačiju verziju, posle čega je u svom stilu zaključila da ću sigurno i ovako i onako napraviti o svom. Tada sam pomislio Pa, naravno da ću napraviti po svom. Ja sam reditelj filma, ja ću odlučiti šta je najbolje – prisetio se Liman saradnje s glumicom.

Izgubila je ulogu jer je imala previše zahteva

On nije jedina osoba koju je izludela svojim ponašanjem. Naime, Anđelina je trebalo da igra u filmu Ubistvo u Orijent ekspresu, koji se trenutno prikazuje u bioskopima, ali su odustali od nje jer je imala previše zahteva za promenama u scenariju.

Mnogima se nije sviđao ni njen menadžer Gejer Kosinski, koji je u filmskim krugovima bio poznat kao osoba koja voli kontrolu, vrlo je tajanstven i jako uključen u život svojih klijenata, a ne voli da komunicira s medijima.

U holivudskim krugovima nema prijatelje

Ni sama Džolijeva, međutim, ne voli da se druži s kolegama glumcima, a i sama je jednom prilikom priznala da najradije razgovara s Bredom. Naravno, dok su još bili u braku. Nakon što su se rastali, navodno je okupljala ekipu koja bi joj pomogla uništiti Bredovu reputaciju zlatnog dečka Holiivuda.

Ljubav Breda i Dženifer nije jedina koja se ugasila kad se ona pojavila

Mnogima se zamerila već kada je svog drugog supruga Bilija Boba Torntona otela njegovoj tadašnjoj zaručnici Lori Dern. Anđelina i Bili Bob vezu su započeli ubrzo nakon što su se upoznali na setu filma Pushing Tin.



Naravno, tu je i njena ljubavna priča s Bredom Pitom, koja je započela na setu filma Gospodin i gospođa Smit, a dok je Brad još bio u braku sa Dženifer Aniston. Budući da je to bio drugi put da je okončala nečiju vezu, simpatije holivudskih kolega prema njoj samo su još više opale.

Progone je burna prošlost i previše skandala

Za prvog supruga Džonija Lija Milera udala se 1996. godine, a umesto klasične venčanice, nosila je belu košulju, na kojoj je svojom krvlju ispisala ime supruga. U to vreme skupljala je noževe, a jedno je vreme bila u vezi s kolegicom Dženi Šimicu. Tokom dodele Oskara 2000. godine, na crvenom tepihu poljubila je brata u usta, a poznato je da je konzumirala kokain i heroin.

Njeni filmovi i nisu finansijski isplativi

Anđelina je snimila puno filmova, ali zapravo je mali broj onih koji su nešto i zaradili na blagajnama bioskopa. Među onima koji jesu to su Gone In 60 Seconds, Lara Croft: Tomb Raider, Lara Croft Tomb Raider: The Cradle Of Life, Mr. & Mrs. Smith, Wanted i Salt, ali ostalih 15-ak bili su samo loša finansijska investicija, a to je nešto što Holivud najviše mrzi.