Anđelina Džoli besna: Nije to bila moja okrutna igra sa decom, to je bio scenario! (video)

Anđelina Džoli se razbesnela nakon priče da je za potrebe kastinga za njen novi film smislila okrutnu i surovu igru za siromašnu decu u Kambodži koja su morala da se otimaju oko novca.

Oskarovka je u nedavnom intervjuu za Vanity Fair, koji prenosi da je tokom biranja dece za ulogu u njenom najnovijem filmu “First They Killed My Father: A Daughter of Cambodia Remembers”, Džolijeva tražila decu koja su iskusila teškoće i pri tome je glumila režisera. Postavila je vrlo uznemirujuću igru za mališane.

Kako se navodi glumica je na sto stavila novac, a zatim je deci rekla da zamisle želju koju bi mogli da ostvare tim novcem i da onda brzo izvuku novčanicu! Zatim bi režiser pretvarao da juri dete, a ond bi uhvaćeno dete moralo da smisli laž kako bi opravdalo “krađu”, piše Vanity Fair navodeći reči čovea koji je bio prisutan na snimanju.

Magazin piše da je Džoli izabrala za ulogu devojčicu Sareum Srey Moch, zbog jednog neobičnog razloga: “Ona je bila jedino dete koje je zurilo u novac jako dugo vremena. A kada je bila primorana da ga vrati, bila je slomljena od navale suza i emocija. Kada su je kasnije upitali za šta bi iskoristila taj novac, malena je objasnila da joj je deka preminuo, a oni nisu imali dovoljno novca da mu pripreme lepu sahranu!”

Džoli je u izjavi za Huffington Post ovog vikenda izjavila: “Preduzete su sve mere da bi se osigurala sigurnost, udobnost i da je sve urađeno za dobrobit dece od samog početka snimanja filma, pa do današnjeg dana. A ta “igra” je bila u suštini improvizacija bazirana na jednoj od scena iz filma.”