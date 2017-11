Anđela Lensberi: Atraktivni izgled se ženama obija o glavu i moramo nekada prihvatiti krivicu

U jeku skandala koji tresu Holivud a u vezi sa seksualnim uznemiravanjem žena, nagrađivana britanska glumica Anđela Lensberi iznela je mišljenje koje je izazvalo oštre kritike javnosti.

– Postoje dve strane novčića. Moramo prihvatiti činjenicu da su žene vremenom našle način da izgledaju veoma atraktivno. Nažalost, to nam se nekada obija o glavu, baš kao što je to danas slučaj. Žene, nekada moramo prihvatiti krivicu. Zaista to mislim. Iako je ružno reći da ne smemo izgledati atraktivno zbog rizika od silovanja, rekla je glumica.

