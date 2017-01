Američki predsednik opsednut glumicom: Kristen Stjuart podsetila na tamnu stranu Trampove ličnosti

Povezane vesti



Novi američki predsednik Donald Tramp oduvek je voleo da putem Tvitera piše svoja mišljenja o nekim selebritijima.

U duhu njegove inauguracije, zvezda “Sumrak sage” Kristen Stjuart podsetila je na vreme kada je bila goruća tema njegovih tvitova.

– On je zaista bio opsednut mnome. Bio je bukvalno lud za mnom i pomalo ljut na mene, što je potpuno ludilo. Još ne razumem zbog čega se tako ponašao to i teško mi je da poverujem da se to uopšte dogodilo – izjavila je 26-godišnja glumica za “Mirror”.

Trampova opsednutost glumicom koja je od njega mlađa više od 40 godina dostigla je vrhunac 2012. godine kada je popularnost “Sumrak sage” bila u zenitu.

Tada su glavne zvezde serijala, Robert Patinson i Kristen Stjuart svoju ljubav preneli i u stvarni život, sve dok nije objavljeno da Kristen vara Roberta.

Robert Pattinson should not take back Kristen Stewart. She cheated on him like a dog & will do it again–just watch. He can do much better! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 17, 2012

– Robert Patinson ne bi trebalo da se pomiri s Kristen Stjuart. Ona ga je prevarila kao psa i učiniće to ponovo – samo gledajte. On može da nađe mnogo bolju od nje! – napisao je Trump u tvitu oktobra 2012. godine.

– U to vreme on je bio samo rijaliti zvezda. Nisam bila baš najsigurnija ni o kome se radi. Za mene to tada nije bila velika stvar. Ali nedavno me je neko podsetio na to i jednostavno nisam mogla da verujem kada su mi se sve kockice složile – ispričala je glumica.