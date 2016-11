Amber Herd: Mnogo se “sramote” kao etiketa lepi žrtvama nasilja



Amber Herd je u maju ove godine šokirala svet svojim tvrdnjama da ju je pretukao tadašnji suprug, planetarno popularni glumac Džoni Dep.

Glumica se nakon toga pojavila u javnosti s vidljivim podlivima koji su, kako je tvrdila, bili posledica nasilničkog ponašanja Džonija Depa.

Pola godine kasnije, nakon razvoda i mnogobrojnih medijskih tekstova koji su se bavili nasiljem u njenom braku i odštetom koju je dobila od Džonija, Amber je učesnica u projektu “Girl Gaze”.

Taj prijekat za cilj ima pomoć svim ženama koje trpe neki vid nasilja, a Amber je govorila o “sramoti” koju je i sama osetila zbog svog iskustva.

– Mnogo se “sramote” lepi kao etiketa žrtvama. To se dogodilo velikom broju žena. Kada se dogodi u tvom domu, iza zatvorenih vrata, sa nekim koga voliš, nije sve tako crno-belo – rekla je Amber.

Ona je objasnila i da bez pomoći prijatelja nikako ne bi uspela da se izbori s nasiljem.

– Da nisam imala nekoliko ljudi kojima maksimalno verujem, nekoliko žena koje su me podržale, nekoliko prijatelja, da ih nisam imala u svom okruženju, moj život bi bio mnogo drugačiji. Kao žena koja je to prošla pod budnim okom javnosti, imam jedinstvenu šansu da podsetim žene da ovo ne mora da bude način. Ne morate da budete same u tome, zajedno možemo promeniti stvari – rekla je Amber.

Sedam miliona dolara koje je dobila nagodbom sa bivšim suprugom Džonijem Depom pokloniće u humanitarne svrhe i dečijoj bolnici u Los Anđelesu.