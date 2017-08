Al Paćino: Ne žalim ni zbog čega, sve što radite je deo vas

Al Paćino, zvezda filmova “Kum”, “Insajder”, “88 minuta”, “Miris” i mnogih drugih, u intervjuu za Talks pričao je o teretu slave, problemima u svetu glume i zašto za sebe ne govori da je umetnik.

Na pitanje kako se nosi sa svojim dostignućima i teretom slave, popularni glumac kaže da ne zna.

-Ne mislim o tome na taj način. Mislite o ulogama koje igrate, o slikama koje pravite. Zamislite jednog glumca koji kaže: ‘Više ne želim to da radim zato što ne mogu bolje od prošlog filma koji sam uradio. Mogu i sad da odustanem’. Mi to zovemo odmor na lovorikama i to ne želim da uradim, rekao je Al Paćino. Iz nekog razloga, kako kaže, uvek se vraća i radi stvari i dalje.

A post shared by cinema🎬 (@cinema_movie) on Apr 25, 2017 at 11:39am PDT

-Prikazujem nešto što osećam na način da vežbam svoj talenat i komuniciram kroz ulogu ljudskog bića u filmu. Kao što je Šekspir rekao da je cilj glume da bude ogledalo prirode. Uradiću to i neću koristiti reč penzija zato što zvuči čudno kad za umetnika kažu ‘penzioner’, objašnjava glumac.

Neki umetnici ne idu u penziju, oni samo umru. Ali postoje i oni koji idu u penziju, kao što je Filip Rot.

-On je završio sa pisanjem i bio je srećan. Otišao je i radi šta želi. Mogu to da razumem. To postaje rutina. Dobiješ scenario, čitaš ga, onda učiš. Odeš i uradiš i onda proces počinje ponovo. Tražiš druge stvari kao što je reditelj koji želi da radi s tobom, objašnjava glumac. Pre prvog dela filma “Kum” niko nije želeo da radi s njim sem Fransisa Forda Kopole.

A post shared by the godfather😍 (@the_godfather_fan) on Dec 7, 2016 at 7:04am PST

-On me je želeo i ja to nisam razumeo. Iz studija me nisu hteli, nisu me znali. Gledaš na rizik koji preuzimaš kao na izazov, a činjenica je da padneš, ustaneš i ideš dalje.

Dobitnik je brojnih nagrada za filmska ostvarenja, od Emija, preko Zlatnog globusa do Oskara za najbolju glavnu ulogu u filmu “Miris žene” iz 1992. godine.

-Kad ovo radite dovoljno dugo, želite da zadržite sebe otvorenim i pristupačnim. Breht je govorio o velikoj ulozi koju je pisao, u mlađim godinama, takođe. U 22. godini napisao je “U džungli gradova” i jedan od njegovih junaka kaže: ‘Ljudska koža je previše tanka za ovaj svet'”, priča zvezda filma “Kum”.

Al Paćino, koji je tumačio ulogu Majkla u kultnom filmu “Kum”, otkrio je da je njegov deda po majci sa Sicilije i da je zbog toga dobio ulogu poznatog mafijaša. Ne žali što je u bilo kom filmu pomerao granice van svojih mogućnosti.

-Ne žalim ni zbog čega. Osećam da sam radio stvari koje bi se mogle nazvati greškama. Ali sve što radite je deo vas. I dobijete nešto od toga. Mislim da ideja ili iskustvo da budete u tim situacijama i na tim mestima, mnogo su više od sećanja, zbog toga ne žalim. Za ‘Ratove zvezda’ kaže da su bili njegova prva velika greška.

Na pitanje da li uživa u svom ciklusu života kaže da, kad mislite o tome, to je kao da je čaša do pola prazna ili do pola puna. Ima dana kad zaista uživam. Ali i dana kad ne uživa baš.

-Kad bih bio slikar niko me ne bi pitao za godine. ‘Ja slikam, ja sam umetnik ‘, mrzim da govorim tako nešto. To je jedna od stvari koje sam naučio rano. Žena s kojom sam živeo, rekla je: ‘Šta god da radiš, nikad ne govori da si umetnik’. Znam, rekao sam. Usvojio sam to i pridržavao se toga godinama, objasnio je glumac.

Taj problem imaju svi glumci zbog vizuelnih stvari.

-To je zbog slika. Mi treba da se nosimo s našom slikom, igramo različite likove, ali ta slika je uvek tu. To je deo objašnjenja zašto je neka vrsta pretencioznosti reći da si umetnik, posle svega, ti si filmska zvezda. I to je pogrešno, takođe, zaključio je Paćino.