Ahmed Best iz” Ratova zvezda”: Hteo sam da se ubijem zbog negativnih kritika

Glumac koji je igrao Jar Jar Binksa u Ratovima zvezda priznao je da je zbog negativnih reakcija umalo izvršio samoubistvo

Lik, kojeg je glumio Ahmed Best, najomraženija je kreacija franšize Džordža Lukasa, a oštre kritike doživeo je već 1999. godine kad je debitovao u Fantomskoj pretnji, piše Index.hr.



Glumac je na Tviteru napisao kako negativne reakcije na njegovu karijeru utiču još i danas, iako je prošlo gotovo 20 godina.

– Još uvek je teško pričati o tome, napisao je te dodao kako mu je sin poklon za preživljavanje.

20 years next year I faced a media backlash that still affects my career today. This was the place I almost ended my life. It’s still hard to talk about. I survived and now this little guy is my gift for survival. Would this be a good story for my solo show? Lemme know. pic.twitter.com/NvVnImoJ7N

— Ahmed BEst (@ahmedbest) July 3, 2018