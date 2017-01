Afera potresa palatu: Princ Čarls varao Dajanu, ali i Kamilu?

Prema tvrdnjama u novoj biografiji “Prince Charles: The Passions and Paradoxes of an Improbable Life”, 68-godišnji Čarls, princ od Velsa imao je avanturu s preduzetnicom Su Taunsend dok je još bio u braku s princezom Dajanom, a već je počeo da se viđa sa sadašnjom suprugom Kamilom.

Zbog iznošenja ovih šokantnih informacija, Kamila je besna i oseća se poniženo, piše Radar Online.

– Potpuno je van kontrole. Uvek je verovala da je ona bila ta koja je Čarlsa smirila. Delili su krevet godinama pre njegovog braka s Dajanom i nakon što se venčao s njom – tvrdi izvor.

Dodao je da je Kamila ostala potpuno zabezeknuta kad je čula za spomenutu knjigu i Su.

– Kamila je poznata po tome da ne voli da skriva osećanja. Čim se susrela s Čarlsom ljutito mu je u glavu bacila figuricu koja joj se našla pod rukom i vikala da joj nije jasno kako je mogao da je vara i ponižava je u javnosti. Čarls je pokušao da joj objasni da je bila reč samo o bliskom prijateljstvu, ali Kamila mu nije verovala ni reč, pa je tako besna šakama počela da ga udara po grudima. Bio je to itekakav prizor – otkrio je izvor i dodao da je Kamila ljuta jer mu je toliko preljubi oprostila pa je mislila da su te priče iza njih.

– Avantura sa Su posebno je izluđuje. Spremna je da mu se osveti – tvrdi izvor.

Su, koja sada ima 67 godina, danas je suosnivač kompanije Crabtree & Evelyn. Prema biografiji koju je napisala Sali Bedel Smit, Su ne poriče da je njen odnos sa Čarlsom bio romantičan.

– Da, bili smo bliski, ali to je bilo davno – rekla je.

A bili su toliko bliski da ju je Čarls upoznao sa svojom sestrom, princezom Anom, zajedno su uživali u odlasku na izlete u njegovom Aston Martinu, a pratila ga je i na odmorima.