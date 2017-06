Adel se oprostila od turneja: Volim da budem kod kuće i uživam u malim stvarima

Povezane vesti



U pismu koje je napisala rukom, Adele je objasnila da možda više nikad neće ići na turneju. Još na pozornici u Oklandu na Novom Zelandu isto je rekla publici u martu i objasnila kako joj turneje ne idu i da su fanovi jedini razlog zašto se zaputi na put.

Juče je Adele održala prvi od četiri velika koncerta na londonskom Vembliju, s kojim će završiti “25” turneju gde je i objavljena poruka:

– To je to. Nakon 15 meseci na putu i 18 meseci od “25” došli smo do kraja. Bila sam na turneji po Velikoj Britaniji i Irskoj, kroz Evropu, preko cele Amerike i napokon sam odradila Australiju i Novi Zeland. Turneje su posebna stvar, ne prijaju mi posebno dobro”, napisala je i nastavila: “Ja volim da budem kod kuće i pronalazim sreću u malim stvarima. Uz to sam i dramatična i imam groznu istoriju na turnejama. Do sada! Odradila sam 119 nastupa i ova poslednja četiri će biti 123 i bilo je jako teško i predivno u isto vreme.

A post shared by Adelettes©® (@adelettes) on Jun 28, 2017 at 8:16am PDT

Ponovo je naglasila kako je na turneju otišla zbog svojih fanova jer se nada da će uticati na njih na isti način kao što su na nju njeni omiljeni izvođači koje je slušala uživo.

London je izabrala kao poslednji jer je želela da to bude njen rodni grad.

– Hvala vam što ste došli, za svu vašu ludu ljubav i dobrotu. Pamtiću ovo celog života. Volim vas. Laku noć za sada.

Eto, ako ništa drugo, možda se predomisli za nekoliko godina pa i mi doživimo negde da je vidimo.