Džesika Alba o seksualnom uznemiravanju: Slušajte instinkt kada vam govori da nešto ne valja

Jedna od najlepših žena u Holivudu, glumica Džesika Alba govorila je o temi koja poslednjih meseci trese planetu. Naime, ona je u intervjuu za CNN otkrila da je tokom karijere nekoliko puta doživela nekakav oblik seksualnog uznemiravanja.

– Verovatno to ne bi trebalo prihvatiti, ali kao mlada glumica koja odrasta u tom poslu jednostavno prihvatiš da će te tako tretirati. Iskreno, to ne odobravam. Morala sam brzo da naučim kako da se izvučem, pa se nije dogodilo ništa ozbiljno. Bilo je neugodno, možete zamisliti kako je to izgledalo. Bavim se ovim poslom od svoje 13 godine, pa možete zamisliti kako je to bilo – objasnila je Alba i dodala kako se, srećom, situacija nikad nije izmakla kontroli.

– Morate paziti na znakove koji vas upozoravaju na opasnost, slušati instinkt koji vam govori da nešto ne valja – zaklljučila je Džesika.