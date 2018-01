Ketrin Zita Džons o skandalu u kome se našao njen suprug: Majkl stoji iza svoji reči

Nakon što je američki glumac Majkl Daglas bio optužen zbog seksualnog zlostavljanja, njegova žena Ketrin Zita Džouns je stala u njegovu zaštitu i razjasnila sve sumnje. Ipak, mnogi kažu po njenom ozbiljnom izrazu lica, da je glumici teško pao ovaj period.

Čuveni holivudski glumac Majkl Daglas našao se u središtu skandala početkom januara, nakon što ga je radnica njegove producentske kompanije optužila za zlostavljanje staro 30 godina.

Glumac je to oštro demantovao i dodao da mu je novinar kom je žena iznela tu priču takođe rekao da je ona naglasila „da je Daglas nikad nije dotakao i da je nije zlostavljao na taj način“.

Ova priča je završila na gotovo svim stranama tabloida, a javnost je bila šokirana još jednom pričom o seksusalnom zlostavljanju, temi koja je veoma aktuelna u Holivudu.

Iako se do sada nije izjašnjava u medijima, njegova supruga i koleginica Ketrin Zita-Džouns je jasno u intervjuu odbila navode o zlostavljanju, naglašavajući da se ona i njen suprug pridružili #metoo projektu.

–Moja reakcija je bila takva da dve osobe koje su u biznisu, on duže nego ja, podržava me too pokret više nego bilo ko, ja kao žena, a on kao muškarac, kazala je glumica koja trenutno podržava novi film “Lifetime”.

Kada su je novinari pitali o navodima protiv njenog supruga Majkla, glumica je rekla da je u saopštenju njenog supruga sve rečeno:

–On je napisao veoma jasno saopštenje, iza koga stoji. Ne mogu da detaljšem o nečemu što je vezano lično za njega.

Četdesetosmogodišnja glumica je govorila veoma optimistično o budućnosti Holivuda, te je osnažila žene da nastave da se drže zajedno.

–Vidimo promene za koje je trebalo da prođe dosta godina da bi se govorilo. Ovo je neverovatno vreme za žene, i zaista želim da žene zapamte koliko smo brojčano jake, kazala je.

Poslednje fotografije glumice obišle su sve svetske medije, a mnogi su komentarisali njen sjajan izgled, fantastičan modni stil, ali i zabrinut izraz lica koji govori da se glumica teško nosi sa optužbama koje je dobio njen suprug.