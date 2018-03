25 godina ljubavi Mišel Fajfer i Dejvida Kelija: Ko bi rekao, a toliko ljudi je mislilo da nećemo uspeti

U novembru ove godine holivudska glumica i televizijski scenarista i producent, autor brojnih poznatih serija, proslaviće 25. godišnjicu braka. Veza Mišel Fajfer i Dejvida E. Kelija od samih je početaka bila sve samo ne obična, a kako je glumica otkrila, tajna njihovog uspeha je i to što brak ne uzimaju zdravo za gotovo.

U januaru davne 1993. godine prijatelji su za Mišel Fajfer i Dejvida E. Kelija organizovali sastanak na slepo koji tada nije uspeo jer se sve pretvorilo u zabavu, a njih dvoje doslovce nisu progovorili jedno s drugim ni reč pošto je celo društvo završilo na kuglanju.

Ali Keliju je Mišel itekako zapela za oko, pa ju je već iduće nedelje pozvao u bioskop pa je veza uskoro postala ozbiljna. U novembru ove godine par će proslaviti 25. godišnjicu braka, a isti dan kada su se venčali krstili su i svoju usvojenu ćerku Klaudiju Rouz.

U proces usvajanja glumica je krenula pre nego što je upoznala svog sadašnjeg supruga, kada je, s 33 godine, shvatila da više ne želi da čeka savršenog muškarca kako bi imala decu. Prvi brak s glumcem Piterom Hortonom nije uspeo, kao ni veze s Džonom Malkovičem, Fišerom Stivensom i Majkl Kitonom.

– Strašno sam želela porodicu, ali nisam želela da ne ostvarim san da postanem majka samo zato što nisam udata – izjavila je svojevremeno. Samo dva meseca pre nego što je Klaudija Rouz stigla u dom slavne holivudske glumice ona je upoznala Kelija i za njega se udala u novembru. Tačno devet meseci kasnije rodio se i njihov zajednički sin, kojem su dali ime Džon Henri.

– Bila sam strašno nervozna što moram da mu kažem da sam u procesu usvajanja, ali znala sam da ću samo tako da napravim rez između dečka i muškarca. Postupak je već bio pokrenut, zato, kada je ona stigla, Dejvid i ja smo već bili dva meseca u vezi. Situacija u kojoj smo se zatekli da smo odmah dobili dete nešto je što se ne događa često. Nas dvoje prvo smo postali roditelji, a tek onda je naša veza ojačala. Na neki čudan način, sve je to nekako pomerilo fokus s naše veze na dete. Sve je na kraju ispalo savršeno i pokazalo da tradicionalni način nije uvek najbolji.

Njen strah pokazao se neopravdanim jer je Devid E. Keli odlučio da zasnuje porodicu s Mišel.

– Mislim da sam zbog svega toga Dejvida zavolela još i više.

Upravo zbog porodice i dece sredinom 2000-ih povukla se iz Holivuda pa su otišli iz Los Anđelesa na ranč na krajnjem severu Kalifornije.

Kratko se vratila ulogom u filmu ‘Lak za kosu’ 2007. godine, a potom je retko glumila.

– Biti majka pomoglo mi je da pronađem prijatelje u stvarnom svetu koje inače nikada ne bih pronašla, a sve je to obogatilo moj život na razne načine – izjavila je Mišel u jednom intervjuu i nastavila:

– Jedna od najboljih strana majčinstva, posebno kada je u pitanju posao kojim se ja bavim, ta je da te natera da ne budeš narcisoidan.

Upravo zbog činjenice da su roditelji postali i pre braka, a potom im se devet meseci posle venčanja rodio sin, Mišel Fajfer i Dejvid E. Keli nikada nisu otišli na medeni mesec.

– Možda se upravo zbog toga svega još uvek nismo zasitili jedno drugoga i digli ruke od nas, jer je naš fokus celo vreme bio usmeren na nešto drugo. Ali to ne znači da uzimamo naš brak zdravo za gotovo. Još uvek, barem jednom nedeljno, imamo male, romantične izlaske na večere. Samo nas dvoje.

Uprkos nagađanjima javnosti kako njihov brak neće da uspe, posebno jer je ona glumica, a on slavni producent, svojim su skladnim odnosom začepili usta svima.

– Ko bi to rekao, ha? A toliko ljudi je mislilo da nećemo uspeti – rekla je Mišel i odala malu tajnu – čime ju je suprug osvojio:

– Ovo je istina: kada smo prvi put izašli, samo sam čekala na njegov pogrešan korak. Ali to se nije dogodilo. Jednostavno nisam mogla da verujem da postoji takva osoba, a uz to, osvojio me njegov neobičan smisao za humor. Ipak, najvažnije je da svog partnera poštujete, jer ako toga nema, neuspeh je zagarantovan.