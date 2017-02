U susret putovanjima – American Express “Bonus dobrodošlice”

Da li će ovoj zimi doći kraj… jedno je od najčešćih pitanja koje ovih dana prolazi kroz glavu svakom od nas. Željni sunca, toplog vazduha, laganije garderobe i prijatnog boravka napolju, svaku vremensku prognozu iščekujemo puni nade.

Na sreću, proleće samo što nije zakucalo na vrata, a sa njim i pitanje gde otputovati? Vaš vermi saputnik na svakoj destinaciji svakako je American Express kreditna kartica koju možete koristiti u zemlji i inostranstvu, i plaćati na do 12 rata bez kamate, na više od 6.000 prodajnih mesta u zemlji.

Sa ovom karticom, ne samo da imate mogućnost da uplatite turističke aranžmane unapred, već možete da plaćate troškove i na licu mesta, tokom samog putovanja, a povoda je mnogo – prvo Uskrs, pa Prvi maj i začas dođe vreme da se iskoristi par dana starog godišnjeg odmora!

Kako biste se na putovanju osećali bezbedno, uz American Express Gold i American Express Green karticu na poklon dobijate karticu putnog zdravstvenog osiguranja za ceo svet. Ukoliko još uvek nemate American Express, za vas imamo sjajnu vest – ako podnesete zahtev za ovu karticu do 31. marta 2017. godine, očekuje vas „Bonus dobrodošlice“ na kartici za ukupnu potrošnju napravljenu na bilo kom prodajnom mestu u zemlji, prilikom kupovine interneta ili podizanja gotovine na bankomatu do kraja aprila i to u iznosu do 2.000 dinara, u zavisnosti od potrošnje.

Ovaj znak pažnje od strane Banca Intesa, jedine banke na tržištu koja vam omogućava korišćenje American Express kreditnih kartica, možete iskoristiti na pripremu za putovanje, a da li će to biti za planinu, more ili neku evropsku metropolu – neka to bude stvar vaše odluke. Ono što je najvažnije, jeste da ste sa svojim najmilijima, na mestu po vašem izboru – u vašem svetu mogućeg.