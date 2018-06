Totalno sve za desetku, ovog leta uz Telenor

Povezane vesti



Ovog leta, pripejd i postpejd korisnike Telenora u okviru novih ponuda očekuju besprekorno iskustvo, mnoštvo sadržaja uz digitalne servise i dovoljno gigabajta za njihovo korišćenje. Total postpejd paketi omogućavaju neograničene razgovore i poruke, uz izbor omiljenih digitalnih servisa, dok pripejd ponuda donosi korisnicima digitalni vaučer na moj Telenor aplikaciji, kojim tokom deset nedelja mogu da dobiju deset poklona u vidu interneta i minuta.

Svi pripejd korisnici, novi i postojeći, tokom deset nedelja, od 4. juna do 10. avgusta, mogu da jednom dnevno digitalno ogrebu vaučer u Moj Telenor aplikaciji i dobiju jedan od deset poklona. Među poklonima su od jednog do deset gigabajta interneta, kao i dodatni minuti u Telenor mreži, koji se mogu iskoristiti do kraja dana u kome su aktivirani, u domaćem saobraćaju.

Nove Telenor pripejd korisnike očekuje aktivacija 10 hiljada minuta u mreži i 10GB interneta, koji važe sedam dana od aktiviranja, kao i po 10GB svakog meseca za dve aplikacije po izboru, među kojima su Instagram, Facebook, Twitter, Viber i WhatsApp, koji važe neograničeno.

Postpejd korisnicima Total paketi omogućavaju da neograničeno pričaju i dopisuju se, kao i dovoljno interneta za surfovanje. Pored toga, na raspolaganju imaju i po 10 dodatnih gigabajta za Telenor digitalne servise – HBO GO, Deezer, Instagram, Viber, Capture, Društvene mreže (Facebook, Twitter, WhatsApp).

Uz paket „Total 2“ mogu se odabrati dve, uz „Total 5“ tri, a uz „Total 10“ četiri aplikacije u okviru mesečne pretplate. Kako se bliži leto, svim korisnicima Total paketa roming saobraćaj se tarifira po Travel Sure 10 tarifi, koja omogućava brojne pogodnosti i potpunu kontrolu troškova internet saobraćaja u romingu.