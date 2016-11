Telekom Srbija omogućava razvoj IT biznisa u Srbiji

Telekom Srbija pokrenuo je program „mts startap ubrzanje“ namenjen polaznicima Startap Akademije koja je po peti put otvorila vrata Startita za preduzetnike na polju informaciono-komunikacionih tehnologija u Srbiji.

Na ovaj način Telekom Srbija će obezbediti podršku polaznicima Akademije kroz mentorski angažman i relevantne predavače, a do 3 najuspešnije preduzetničke inicijative biće nagrađene nepovratnom donacijom u ukupnom iznosu od 20 hiljada evra.

– U okviru saradnje sa udruženjem SEE ICT i opredeljenjem kompanije da doprinosi razvoju preduzetništva na polju IKT u zemlji, Telekom Srbija je podržao Startap Akademiju, budući da ona pruža mogućnost domaćim IT preduzetnicima da nauče kako da na pravi način realizuju poslovne strategije, smanje rizik i povećaju šanse za uspeh svojih kompanija. Kako pokretanje biznisa, naročito po prvi put, predstavlja veliki izazov, Telekom Srbija je pored mentorske podrške, cloud servisa i interneta, obezbedio značajna finansijska sredstva, bez dodatnog uslovljavanja u smislu udela u budućim kompanijama – izjavio je Milan Simić, izvršni direktor Telekoma Srbija za IT i ICT servise.

Ove godine Akademiju pohađa pet timova – Balloonera koji nastoji da učini povoljnijim svemirska istraživanja i transport do ivice svemira, Cactomain – sa servisom za pojednostavljeno registrovanje internet domena, Mir Media Group koji radi na postprodukciji zvuka za reklame i filmove, AddTag sa platformom koja korisnicima omogućava plaćanje karata za festivale, kao i interakciju sa brendovima i APER sa uređajem za prikupljanje podataka o potrošačima u maloprodajnim objektima. Svaki od timova imaće priliku da svoje inovativne ideje razvije u održiv biznis, primenjiv i na globalnom nivou.

Po završetku programa Akademije, u aprilu 2017. godine, žiri koji čine po jedan predstavnik Telekoma Srbija i udruženja SEE ICT, kao i jedan nezavisni ekspert, izabraće tri najperspektivnija startapa koji će dobiti podršku za dalji razvoj svog poslovnog rešenja.

– Mnogi srpski startapi su prerasli u uspešne kompanije i dokazali da je itekako moguće pokrenuti i razviti globalno uspešnu kompaniju odavde, uz malo talenta i dosta rada i volje. Polaznicima pete generacije Startap Akademije pomoći ćemo da ostvare uspeh, a ove godine fokusirali smo se na timove koji već sada pokazuju spremnost da njihovi proizvodi pokažu konkurentnost na globalnom tržištu. Verujemo da će znanje i iskustvo naših predavača i mentora, od kojih će neki biti i iz kompanije Telekom Srbija, značajno pomoći mladim startapima u poslovnom sazrevanju – izjavio je Vladimir Trkulja, jedan od osnivača Startita.

Predstavnici IT sektora, bivši polaznici Startap Akademije, dokaz su da je uspeh iz Srbije moguć uz puno rada i posvećenosti razvoju proizvoda koji će se koristiti na globalnom nivou. Do sada je više od 100 preduzetnika prošlo kroz Akademiju, a njihovi projekti, poput novih web aplikacija, mobilnih aplikacija i drugih digitalnih servisa, obezbedili su više od milion evra investicija od domaćih i inostranih ulagača.

Program „mts startap ubrzanje“ nastoji da pruži dodatni podsticaj domaćoj startap zajednici i preduzetnicima koji su spremni da svojim inovativnim proizvodima konkurišu na globalnom tržištu. Na taj način, Telekom Srbija omogućava bolje uslove za razvoj domaće IT scene, a time i celokupnog poslovnog ambijenta u Srbiji.