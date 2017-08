Svi smo mi iz istog filma

Sarajevo Film Festival, kao I svakog avgusta, I ove godine donosi publici fenomenalne filmove I predivnu atmosferu. Ipak ova godina biće posebna. Uz pomoć dugogodišnjeg partnera festivala, Atlantic Grupe, Sarajevo Film Festival će doći u dom svih onih koji žele da pogledaju filmsko ostvarenje koje otvara ovogodišnji festival.

Film “The other side of hope” pored projekcije na svečanom otvaranju, emitovaće se publici u Sarajevu i 12. avgusta, a ova proekcija u isto vreme biće strimovana u sve država nase regije. Da bi ova dinamična drama koja na pomalo humorističan način predstavlja i uvezuje dve potpuno različite životne priče jednog finskog trgovca i sirijskog izbeglice, došla pravo iz Sarajeva do vašeg doma, dovoljno je da iskoristite jedan od vaših pametnih uređaja.

Online platforma www.svismomiizistogfilma.com biće samo kanal preko kog će, zajedno sa filmom, festivalska atmosfera bar na 98 minuta povezati Bosnu i hercegovinu, Hrvatsku, Srbiju, Sloveniju, Makedonju, Crnu Goru i Kosovo. Na ovaj način, ceo region uživaće u vrednostima koje propagira umetnost i kultura jer “Svi smo mi iz istog filma”.

Zato budite i vi deo 23. Sarajevo Film Festivala i 12. avgusta u 21h uživajte zajedno sa celom regijom u predivnom filmskom ostvarenju „The other side of hope“.