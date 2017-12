Svaka od nas želi da je BAYNA

Povezane vesti



Šta žene žele pitanje je koje su postavljali mnogi veliki umovi od praistorije do danas. Ženska priroda je oduvek budila radoznalost, pa je tako do danas ostala misterija šta je to što je ženama zapravo potrebno. A zapravo, odgovor ne može biti jednostavniji. Ono što svaka žena želi jeste da bude Bayna!

Više od 26 godina komunikacije sa damama, uz svakodnevno osluškivanje njihovih ideja, izazova i potreba motivisalo je farmaceute apoteke “Ivančić i sin” da unaprede stare formulacije krema za lice. Tako je nastala nova linija kozmetičkih proizvoda ručne izrade, visokokvalitetnog sastava, bez čuvenih neprijatelja – vestačkih boja i parabena, simbolično nazvana BAYNA.

Napravljena od najkvalitetnijih, prirodnih, pažljivo biranih sastojaka, uz entuzijazam vrhunskih farmaceuta i veru da će kozmetika koju stvaraju biti upravo po meri savremene žene i njenih potreba, BAYNA je namenjena svim onim damama koje su godinama išle od drogerije do drogerije, tragajući i lutajući u želji da pronađu idealan proizvod za sebe i svoju kožu.

Kao što su i domaći kolači uvek ukusniji od onih iz samoposluge, nadamo se da će i Bayna ručno rađena kozmetika prijati vašoj koži. Ceo projekat trajao je godinu dana, uz opsežno istraživanje koje smo radili sa našim zaposlenima. Kreme smo pravili sa puno ljubavi i uživanja, pa su Bayna proizvodi sve ono što i sami koristimo i u šta verujemo, budući da pored najkvalitetnijih sastojaka oni sadrže i dušu onih koji su učestvovali u njihovom nastajanju.

BAYNA je pravo iz apoteke stigla u “Muzej nauke i tehnike” u Beogradu, gde je predstavljen kompletan asortiman, a gošće su dobile priliku da na licu mesta isprobaju proizvode za svakodnevnu negu kože lica, tela, ruku i stopala.

– Bayna kozmetika obezbeđuje koži kvalitetnu negu, zaštitu i dugotrajnu hidrataciju. U sebi sadrži kozmetički aktivne komponente sheu i kakao buter, hijaluronsku kiselinu, tripeptide, koenzim Q10, morski kolagen, organska ulja argana i semenki grožđa, ceramide, vitamine E i A, ricinusovo ulje i pantenol. Sa posebnom pažnjom odabrane su i specijalne parfemske komponente francuskog porekla, koje ne izazivaju alergiju na koži. Upravo zbog svega navedenog Bayna predstavlja pravi izbor za svaki tip kože – rekla je Mr ph Vera Anđelić, jedan od tvoraca kozmetike na koju je veoma ponosna.

Specijalni gost na ovoj promociji bila je Mr ph spec. Jelena Manojlović, kustos muzeja Farmaceutskog fakulteta u Beogradu koja je prisutnim damama ispričala priču o Baynoj, bezvremenoj ženi koja se negovala još od vremena Rimljana pa sve do današnjih dana, kada je kozmetika nastajala i kupovala se isključivo u apotekama.

Zato, nemojte više tragati za svojom idealnom kozmetikom, jer ste je konačno dočekali. Neka Bayna bude vaša tajna!

Samo u apotekama Ivančić i sin i on line prodavnici www.bayna.rs