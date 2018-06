Srpska kompanija deo evropskog spektakla: “VODAVODA” uz košarkaške zvezde





Ovog vikenda Beograd je bio u znaku košarke, s obzirom na to da se u našoj prestonici održao Final Four, finale Evrolige.



Na tron Evrope ove godine se popela ekipa Real Madrida koja je pobedila turski Fenerbahče rezultatom 85:80, ali osim uživanja u utakmicama, navijači svih evropskih klubova i sami mogli da pokažu košarkaške sposobnosti i to u okviru Fan Zone Evrolige, koja se dešavala na Kalemegdanu.

Ipak, najbolji prijatelj popularnog sportskog takmičenja, ali i oficijelno piće Final Foura, brend VODAVODA na svom štandu na Fan Zoni, ugostio je je mnoge navijače ali i poznate košarkaše.

Prvog dana su svima koji su u IDEA objektima kupovali vodu proteklih mesec dana i dobili greb-greb srećke dodeljene karte za finale F4, a dobro raspoloženje se nastavilo i u subotu kada je štand VODAVODE posetio veliki broj popularnih sportista. Slavni košarkaši Nikola Kalinić, Vasilije Micić, Simon Antonov, potpisivali su flašice VODAVODE za najmlađe navijače i sa puno strpljenja slikali se sa njima.

-Zaista smo srećni što je Euroliga odabrala VODAVODU za svoje oficijelno piće I što smo time postali deo velike košarkaške priče. Za VODAVODU je ovo veliki uspeh, a prisustvo čuvenih sportista, kao i poseta generalnog menadžera Eurolige Đordi Bartomeu I direktora turskog kluba Fenerbahče, Mauricija Gerardinija značajno priznanje da jedan domaći brend može da igra ligu sa najboljim evropskim igračima– istakao je kreator brenda VODAVODA, Vojin Đorđević.