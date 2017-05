Seka Aleksić u novoj WISH kampanji

WISH jewelry by you predstavlja svoju novu kampanju za proleće/leto 2017. sa Sekom Aleksić

Juvelirnica WISH jewelry by you stvorila je potpuno novu dimenziju u svetu modernog nakita. Stručan Wish tim u saradnji sa klijentima, posvećenim i individualnim pristupom, učestvuje u stvaranju i realizaciji ideja u obliku prefinjenog, personalizovanog i unikatnog nakita.

Celoj Wish priči unikatan žig daje mogućnost graviranja reči, inicijala, datuma i emocija po Vašoj želji na ove elegantne detalje.

Novo zaštitno lice velike modne WISH kampanje za proleće/leto 2017. je poznata pevačica Seka Aleksić. Ideja o saradnji nastala je kroz spontanu i pozitivmu vibraciju između WISH-a i Seke Aleksic koja je i inače veliki ljubitelj nakita ovog poznatog brenda.

Kroz celu se kampanju provlače savremeni oblici iz bogate WISH ponude: ogrlice, prstenje, minđuše i narukvice od rodiniranog srebra te od 18-karatnog roze i belog zlata obogaćeni dijamantima – savršeni za ležerne i elegantne modne letne igre koje se odlično stapaju s mladalačkim buntom, urbanim duhom i ženstvenom naravi.

Za atraktivne fotografije nove WISH kampanje sa Sekom Aleksić zaslužan je poznati fotograf Andreja Damnjanović. Wish se nalazi u Beogradu, Novome Sadu, Podgorici i Budvi.