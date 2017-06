Sara Jo, Frenkie i Who See predstavili svoje nove “Tuborg” singlove

Povezane vesti



U klubu “Barutana” sinoć je održana Tuborg Open žurka na kojoj su Sara Jo, Frenkie i Who See premijerno izveli svoje nove singlove kreirane na jedinstvenom Tuborg bitu čuvenog producentskog sastava Major Lazer.

Brojni izvođači širom sveta su, u okviru globalne Tuborg Open kampanje, dobili jedinstvenu priliku da, svako u svom stilu i muzičkom pravcu, iskoristi Tuborg bit i pretvori ga u nove lokalne, a možda i svetske hitove.

Koncertom u beogradskoj Barutani, na kome su zagrejali publiku energičnim nastupima, Sara Jo, Who See i Frenkie premijerno su izveli svoje regionalne Tuborg Open singlove koje je producirao Wikluh Sky. Najaktuelniji reperi u regionu – Frenkie i dvojac Who See izveli su svoj prvi zajednički singl „Daj Ga Na Gas”, dok je mlada pop zvezda Sara Jo predstavila osvežavajuću numeru „Samo Ti“, a za tačno nedelju dana reper, pevač i eklektični producent i aranžer Đorđe Miljenović predstaviće i svoj singl za projekat Tuborg Open pod nazivom „Imam Tvoju Ljubav“.

Kao pokretač zabave, ali i odgovoran član društva, Tuborg je pripremio iznenađenje za sve posetioce žurke – specijalnu “Tuborg patrolu” koja se pobrinula da se gosti sa žurke bezbedno vrate kući. Ova akcija je deo tradicionalne kampanje “Kad pijem ne vozim, kad vozim ne pijem” u okviru koje su devojke opremljene alkometrima proveravale nivo alkohola u krvi svim zainteresovanim posetiocima. Svakome kome je utvrđen viši nivo alkohola u krvi od dozvoljenog dodeljen je besplatan taxi vaučer za bezbedan povratak kući.

Slušaj, preuzmi i dodaj “Daj Ga Na Gas” na svoje plejliste – https://umrs.lnk.to/FrenkieWhoSeeDGNG

Slušaj, preuzmi i dodaj “Samo Ti” na svoje plejliste – https://umrs.lnk.to/SaraJoSamoTI

Širom Zapadnog Balkana (Srbija, Crna Gora i Bosna i Hercegovina), projekat Tuborg Open se realizuje u saradnji sa kompanijom Universal Music Group & Brands, kćerkom Universal Music Group, roditeljskom kompanijom izdavačke kuće Universal Music Serbia.

Za sve ove i još novih informacija pratite nas redovno putem Tuborg sajta www.tbrgopen.com i zvanične Tuborg Facebook stranice (@TuborgSerbia).

O sastavu Major Lazer

Major Lazer je supergrupa koju čine Diplo, Jillionaire i Walshy Fire, a koja predstavlja jednu od najaktuelnijih elektronskih dance sastava na svetu koji godinama u nazad osvajaju liste singlova širom planete. Uticaje pronalaze u različitim muzičkim stilovima – Reggae, Dancehall, Reggaeton i Moombahton su samo neki od njih.



O Universal Music Srbija

Universal Music Serbia posluje širom Zapadnog Balkana i deo je Universal Music Group (UMG). UMG je svetski lider u muzičkoj industriji, sa širokim spektrom poslova vezanih za snimljenu muziku, muzičko izdavaštvo, merchandising i audio-vizuelni sadržaj u više od 60 zemalja. Posedujući najbogatiji katalog snimaka i pesama iz svakog muzičkog žanra, UMG prepoznaje i promoviše izvođače i producente, i distribuira kritički najpriznatiju i komercijalno najuspešniju muziku na svetu. Posvećen umetnosti, inovacijama i preduzetništvu, UMG je dom za stvaranje servisa, platformi i biznis modela kojima se povećavaju umetničke i komercijalne prilike za naše izvođače i kojima se stvara novo iskustvo za fanove. Universal Music Group je deo kompanije Vivendi. Saznajte više na http://www.universalmusic.com