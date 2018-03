Samsung najavio novu QLED TV liniju

Novi QLED televizori su jedinstvenog dizajna, sa novim karakteristikama pametnog ekrana i pružaju besprekoran doživljaj gledanja

Kompanija Samsung, vodeći svetski proizvođač TV uređaja već 13 godina, predstavila je svoju liniju QLED televizora za 2018. godinu i AV proizvoda na First Look New York događaju. Pred više od 1000 učesnika, kompanija je predstavila svoju najnoviju generaciju QLED televizora i njihove nove, poboljšane funkcije, zahvaljujući kojima je iskustvo gledanja televizije bolje nego ikada.

Jonghi Han, predsednik Poslovnog sektora vizuelnih ekrana u kompaniji Samsung Electronics i drugi direktori kompanije, objasnili su kako TV linija za 2018. godinu pruža neuporediv doživljaj kućne zabave, ali i pojednostavljuje pristup montiranju, kao i sadržaju, kako bi korisnici imali više vremena za stvari koje vole.

„Našom TV linijom za 2018. promenili smo definiciju vizuelnog ekrana unapredivši ga u inteligentni ekran“, rekao je predsednik Jonghei Han. „Dizajnirana tako da se kompletno uklopi i poboljša svakodnevni život korisnika, i uz sve to vrlo jednostavna za korišćenje, nova linija QLED televizora pruža korisnicima najbolje iskustvo gledanja“.

Tokom prezentacije, predsedniku Hanu pridružili su se na pozornici izvršni partneri The New York Timesa koji su razgovarali o novim, korisnim prednostima QLED linije TV uređaja za 2018. godinu. Mark Thompson, predsednik i glavni izvršni direktor kompanije The New York Times je najavljujući novo partnerstvo sa Samsungom rekao da je „Abient Mode na QLED TV uređajima odličan novi način koji će gledaocima pružiti priliku da uživaju i dožive vrhunsko izveštavanje i vizualno novinarstvo The Timesa“.

U okviru First Look New York događaja organizovana je i izložba za goste kako bi upoznali poizvodnu liniju 2018. i njene karakteristike uz pomoć zona i ekrana. Izložba je uključivala:

Zonu velikog ekrana koja je predstavila neverovatan kvalitet slike nove Samsung linije s poboljšanom bojom i kontrastom za različite situacije, kao što su igranje igrica i gledanje filmova ili utakmica. Samsung je takođe predstavio svoj The Wall, 146 inča veliki, modularni ekran zasnovan na tehnologiji Micro LED-a, komercijalizovan za kućnu upotrebu.

Filmsku zonu sa višedimenzionalni Samsung N950 soundbar s Dolby Atmos, koji će biti dostupan kasnije ove godine. Soundbar pokazuje kako živahan, snažan surround zvuk može poboljšati doživljaj kućne zabave.

Zonu Ambient Mode koja je pokazala kako QLED TV redefiniše značenje „isključen“, novom tehnologijom koja TV pretvara u lep i funkcionalan ekran koji donosi veliki broj informacija, uključujući vesti, vremenske prilike i saobraćaj, a koji takođe može reprodukovati muziku ili se potpuno uklopiti u zid iza njega.

Novi One Invisible Connection kabl od pet metara (uključen u kupovinu QLED TV-a) i 15 metara (dostupan kao opcija), sa kablom za napajanje i podacionim kablovima spojenim u jedan trajni kabl – prvi u industriji – koji korisnicima pruža mogućnost da stave TV gde žele i kako žele, bez zapetljanih žica.

Samsung 2018 Smart TV postavka se može jednostavno obaviti pomoću najčešće korišćenog uređaja korisnika – njihovog mobilnog telefona, putem aplikacije SmartThings. Na događaju je pokazano i kako korisnici svojim glasovima mogu kontrolisati svoju zabavu i gledanje televizora uz uvođenje Bixby platforme na Samsung TV uređaje.

Samsungova TV linija za 2018. godinu će biti dostupna u prodavnicama početkom marta 2018. godine.

Za više informacija o cenama i karakteristikama Samsungove televizijske linije posetite www.samsung.com.