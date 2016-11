Samsung Gear S3 dostupan na svetskim tržištima

Gear S3 nudi dva vrhunska dizajna sa prefinjenim i unapređenim samostalnim funkcijama!

Seul/Beograd, 14. novembar 2016. Samsung je objavio zvaničan izlazak na tržište upečatljivog i inovativnog Samsung Gear S3 pametnog sata. Gear S3 će prvo biti dostupan u Južnoj Koreji, a počev od 18. novembra i na tržištima širom sveta, uključujući Australiju, Dubai, Francusku, Nemačku, Singapur, Veliku Britaniju i Sjedinjene Američke Države. Ovaj sat spaja vanvremenski dizajn sa najnovijom tehnologijom mobilnih uređaja i biće dostupan u dve varijante – izdržljivi Gear S3 Frontier i moderni, elegantni Gear S3 Classic.

– Za ovaj značajan dodatak našem portfoliju pametnih satova, potražili smo inspiraciju kod proizvođača klasičnih ručnih satova kako bismo korisnicima ponudili vrhunski proizvod – izjavila je Jungi Li, izvršna potpredsednica Odeljenja za globalni marketing i nosive uređaje Divizije mobilnih komunikacija u kompaniji Samsung.

– Inteligentni Gear S3 svedoči o našoj posvećenosti kategoriji nosivih uređaja, kao i tome da obezbedimo pametni sat koji ne liči ni na jedan drugi dostupan na tržištu.

I Gear S3 Frontier i Gear S3 Classic crpe inspiraciju od tradicionalnih proizvođača satova, nudeći unapređeni dizajn koji obuhvata Samsungov karakteristični elegantni kružni okvir kao i precizno izrađene detalje na ciferblatu. Korisnici mogu da prilagode izgled ciferblata svojim željama i da zamene narukvicu širine 22 mm kako bi prilagodili sat svom ličnom stilu. On podržava i funkciju Always On Watch, tako da sat stalno pokazuje vreme, umesto da se ekran automatski zatamni i ostane crn.

Donoseći najnovije pomake u mobilnoj tehnologiji, Gear S3 je otporan na vodu i prašinu u skladu sa standardom IP68, a nudi trajnost ekvivalentnu klasi vojnih proizvoda. Opremljen ugrađenim GPS-om, kao i aplikacijama S Health za praćenje zdravlja, aplikacijama kao što su merač nadmorske visine, vazdušnog pritiska i brzinometar. Na ovaj način korisnici mogu da prate svoje svakodnevne fizičke aktivnosti i parametre okruženja, od nadmorske visine i atmosferskog pritiska do naglih promena vremena, pređene razdaljine i brzine. Uz to, dugotrajna baterija može da traje i do 4 dana samo sa jednim punjenjem.

Gear S3 podržava Samsung Pay i prvi je nosivi uređaj koji omogućava MST plaćanje, što znači da korisnici mogu da jednim pokretom ručnog zgloba bezbedno izvrše mobilno plaćanje U trenutku izlaska na tržište, Samsung Pay funkcija na Gear S3 biće dostupna u SAD, Australiji i Singapuru.

Samsung će istovremeno sa satom pustiti na tržište i promociju rezervnih narukvica za sat širom sveta.

