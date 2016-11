Put do vrha Telenorovih #mladiheroja

Šta je to što sportiste vodi do vrha, da li je to stalno pobeđivanje sebe, izazovi ili to koliko sa svakim usponom napreduju? Kakav je osećaj stati rame uz rame sa vrhunskim svetskim penjačima, opisuju #mladiheroji u novom Telenor filmu Moj put do vrha Staša Gejo, juniorski svetski prvak u sportskom penjanju i Radomir Mikić alpinista, učesnik ekspedicije na Pamirske Himalaje.

Želja za istraživanjem nepoznatog

Radomira je u alpinizam odvela jaka želja da istraži nepoznate predele. U školi je odvajao novac od užine da bi svake druge nedelje išao na planinu.

– Nisam znao šta me čeka kad smo krenuli u osvajanje Lenjina. Naporno je, stalno si u nekoj muci, ali to je muka koja vas zadovoljava u nekom čudnom smislu. Lepo je. Nakon te ekspedicije promenio sam mišljenje i o sebi i tom načinu života. Alpinizam mi donosi smirenost, tišinu koju `čujem` u sebi. Neku vrstu mira, da bih, kad se vratim u grad, mogao da funkcionišem. To mi omogućava i da budem otvoreniji ka svetu i da niko ne može tako lako da me izbaci iz ravnoteže – govori Radomir u filmu “Moj put do vrha”.

Šampion u svemu

Staša se penje otkad zna za sebe. Još kao bebu su je roditelji, mama Vesna, vicešampion Balkana u sportskom penjanju i tata Slobodan, penjač, planinar i pisac, vodili na takmičenja. Pokazala je da može da stoji rame uz rame sa “zverima” seniorskog ženskog penjanja.

– Mozak sve vreme mora da ti radi. Moraš u deliću sekunde da proceniš kako treba da se postaviš, u kojoj poziciji ćeš se naći kad završiš taj pokret, koliko ti energije to oduzima, koliko treba da se odmoriš. Jedan od velikih ciljeva mi je da učestvujem na Olimpijadi. Šta god da radim želim da budem u vrhu i mislim da će mi to uspeti – priča Staša.

Staša i Radomir konstantno pomeraju svoje granice i postižu uspeh zavaljujući velikom trudu, upornosti i ljubavi prema onom što rade. Oni su Telenorovi #mladiheroji.

