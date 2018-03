Prvi u regionu: IDJ prešao dva miliona subscribera!

Za manje od godinu ipo dana od istorijskog prelaska cifre od milion subscribera, platforma IDJ Videos dostigla je čak dva miliona subscribera. Kao jedan od najgledanijih YouTube kanala u jugoistočnoj Evropi, IDJ Videos krajem 2016. godine, prvi u regionu, dobio je prestižu nagradu „GoldenPlayButton“ od najveće online platforme, You Tube-a. Nagrada im je dodeljena za milion subscribera na You Tube kanalu – IDJVideos.tv

Zlatni momci i osnivači jedne od najpopularnijih kompanija u regionu specijalizovane za video produkciju, Đorđe Trbović i Andrej Ilić, uspeli su da od 2011. godine, do danas izgrade svoj brend i postanu jedan od najvećih multi kanala IDJ platformu na You Tube-u koja obuhvata više od 100 kanala za produkciju i snimanje različitih sadržaja, od spotova do emisija za decu.

Svojom pojavom postavili su novi standard u snimanju spotova, ali i privukli brojne muzičke zvezde kao što su: Nikolija, Sandra Afrika, Relja, Aleksandra Prijović, Emina Jahović i drugi. I dalje najgledaniji klip na IDJ kanalu je Uno Momento koji drži rekord, dok je MC Stojan najgledaniji izvođač.