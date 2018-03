Prvi u Istočnoj Evropi: KFC-ov Double Down sutra konačno dostupan svim srpskim ljubiteljima burgera!

KFC-ov najrevolucionarniji burger sutra konačno stiže u Srbiju i biće dostupan svim ljubiteljima ove vrste sendviča. Revolucionarnost i inovativnost novog Double Down-a proizlaze iz činjenice da nema zemičke: piletina je zemička!

I dok svi burgeri na tržištu dele standardan koncept – meso, salata, sos i sir između dve zemičke, novi Double Down je doveo u pitanje tradicionalno shvatanje burgera nudeći kupcima nešto potpuno novo, a opet, toliko karakteristično za KFC: potpunu dominaciju mesa nad svim ostalim sastojcima.

KFC je poznat po začinjenoj piletini i sada su našli način da to pokažu kao nikada pre. Double Down sastoji se od hrskave slanine koja se savršeno slaže sa topljenim čedar sirom, BBQ sosom i majonezom smeštenima između dva parčeta vrhunske piletine. Kao i u svakom drugom KFC proizvodu, Double Down se pravi isključivo od domaće uzgajane piletine.

„Prva asocijacija na KFC je prava i ukusna piletina. Naš zaštitni znak su Grande fileti od 90 grama izvanrednog ukusa: tako da nam nije potreban nijedan dodatni sastojak da bismo kreirali burger bez kutije, a nije nam potrebna čak ni zemička.“ – izjavila je Anna Bölöni, ekspert za marketing.

Svi ljubitelji mesa poludeli su za Double Down burgerom širom sveta u zemljama kao što su Amerika, Kanada, Japan, Južna Koreja, Singapur i neke od zemalja Zapadne Evrope kao Nemačka, Francuska i Španija. Srbija deli prvo mesto sa Hrvatskom među zemljama Istočne Evrope. Svi ljubitelji burgera moći će 20. marta da prvi put probaju Double Down u ove dve zemlje.

Bolje požurite jer je jedinstveni Double Down burger dostupan u svim KFC restoranima samo nekoliko nedelja.