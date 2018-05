Predstavljeni novi NIVEA proizvodi u zaštiti od sunca, kao i elegantni noviteti u crnoj boji

Odabrane zvanice iz sveta medija, prisustvovale su NIVEA press konferenciji 26. Aprila 2018. godine u modernom prostoru Nacionalne fondacije za igru u Kolarčevoj ulici.

Konferencija je otvorena edukativnim, inspirativnim i neočekivanim prezentacijama u okviru kojih su predstavljeni novi proizvodi vodećeg brenda za negu kože.

Na samom početku, sa fokusom na predstojeće leto, sezonu odmora i sunčanja, predstavljena je unapređena NIVEA SUN Protect & Bronze linija proizvoda, koja ne samo da pruža efikasnu zaštitu od sunca i omogućava dobijanje ujednačenog i pririodno tamnog tena, već od ove godine štiti i Vašu odeću.

Unapređena formulacija je prvi put predstavljena prethodne godine u okviru Protect&Moisture proizvoda, a ove godine dokazano efiksana formulacija je proširena na Protect&Bronze liniju kako bi sprečila nastajanje žutih tragova na omiljenim letnjim odevnom komadima i omogućava njihovo lakše ispranje.

Zatim je predstavljena nova NIVEA MEN DEEP linija proizvoda za muškarce koja pruža osećaj dubinske čistoće i odiše modernim, muževnim mirisom tamnog drveta koji će muškarci prosto obožavati, a ujedno je predstavljena saradanja NIVEA MEN sa jednim od vodećih fudbalskih klubova – Real Madridom.

Crni detalji asociraju na crni ugalj, koji je upravo i jedan od sastojaka, uz miris tamnog drveta. Muževni i moderni, ovi proizvodi asociraju na moć i uspeh. Elegantni dizajn i efikasno dejstvo upravo su ono što karakteriše celu liniju proizvoda.

Elegnaciju, stil i crnu boju upotpunila je prezentacija nove NIVEA Black MicellAIR linije proizvoda za uklanjanje šminke.

Ono što izdvaja ove proizvode jeste upravo to da su namenjeni uklanjanju čak i teške, profesionalne šminke, kao i to da imaju preporuku profesionalnih šminkera. Gost iznenađenja bila je Sanja Orlandić Sretković, naš poznati make up artist koja će sa ponosom biti ambasador nove Black MicellAIR linije.

Nakon predstavljanja noviteta, Sanja iznela svoje iskustvo i mišljenje po čemu su ovi proizvodi tako posebni, a u toku razgovora otkrila je i male tajne profesionalnih šminkera.

Nakon toga, gosti su imali priliku da probaju sve novitete, slikaju se u impozantnim postavkama, i uživaju u koktelu na sunčanoj terasi koja je dekoracijom, prelepim akcesoarima u vidu peškira, torbi i prepoznatljivim plavim loptama, dočaravala predstojeću letnju sezonu.