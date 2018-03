Praznici stižu: 15 idealnih destinacija za kratak odmor

U danima uskršnjih i prvomajskih praznika s agencijiom Big Blue možete, uz povoljne cene i direktne čarter letove, uživati na Kritu i Krfu, Santoriniju ili krstarenju grčkim ostrvima kao i u magiji putovanja kroz najlepše predele i gradove Italije, odnosno u prazničnoj čaroliji evropskih i svetskih megapolisa poput Atine, Istanbula, Rima, Pariza, Napulja, Bukurešta…

Pesnik Heroid konstatuje: „Svet su stvorili bogovi, a bogovi ljubav“. A ko je izmislio putovanja i božanstvenu Grčku ne zna se. Zna se međutim da je ova zemlja horizont evropske kulture i civilizacije, postojbina demokratije, zemlja slavne prošlosti sa gradovima u kojoj je svaka ulica muzej.

Čuvanje tradicije je jedna od vrlina grčkog naroda. Dobar primer kako sve izgleda, moguće je doživeti u danima Uskrsa. Ukoliko se na ovaj dan, u aranžmanu agencije Big Blue, nađete u Atini, čekaju vas slike predivnog običaja čiji učesnik možete i sami da budete. Ono što zasigurno nikada nećete zaboraviti jeste Veliki petak, dan kada se mnogi stanovnici grčke prestonice okupe ispred Atinske arhiepiskopije. Minut pre ponoći počinje i svojevrsno odobravanje u čast dolaska Uskrsa. Sva svetla se gase i tih 60 sekundi grad obasjava jedino svetlost sveća koje vernici drže u rukama isčekujući veliki trenutak.

Sve ovo, i još puno toga, možete da priuštite sebi i onima koje volite ukoliko se odlučite da dane praznika provedete u Atini ili na božanstvenim grčkim ostrvima. Agencija Big Blue pripremila je nekoliko zadivljujućih programa uz direktne čarter letove. Jedan od njih je i petodnevni boravak u uvek uzbudljivoj prestonici Grčke (polazak 6. aprila) dok je drugi program više nego atraktivan – Uskrs na čarobnom ostrvu Santorini s maksimalnim uživanjem koje sa sobom nosi ovo vulkansko kopno neobičnih boja u vodama Sredozemlja… Sve je zapravo jedinstvena prilika ne samo da vidite ovo u mnogo čemu jedinstveno ostrvo i njegove gradove već i da uveče uživate u romantičnoj šetnji, kao i raskošnoj ponudi u brojnim restoranima. Na Santoriniju, ostrvu koje ne obiluje rastinjem, očekuje vas takođe i prelepa arhitektura kao i druge brojne zanimljivosti. Kažu da je zalazak sunca na ovom bisernom kopnu Sredozmelja jedan od najlepših na svetu i da se zato Santorini smatra jednim od najromantičnijih ostrva u Grčkoj.

Uostalom, ostrva i jesu ukras Grčke. Uz svima znana ova čudesna kopna u srcu mora imaju i neka druga imena. Rodos je „ostrvo ruža“, Zakintos „Venecija Jonskog mora“, Skijatos „kap rose na tirkizu“… Kako im odoleti tim pre što uz ovozemaljsku lepotu svakom gostu daruju i užitak više. A da uistinu spoznate koliko je Mediteran lep u prvim danima proleća, jedan od najboljih načina jeste krstarenje. U agenciji Big Blue za praznične aprilske dane daruju sledeće: Atina-Mikonos-Kušadasi-Patmos-Santorini-Pirej…

Ovo je zapravo itinerer uskršnjeg zadovoljstva zvanog Krstarenje grčkim ostrvima uz kratku ali atraktivnu posetu turskom gradu Kušadasiju. Cela priča staje u pet dana velikog uživanja na plavetnilu Mediterana uz maksimalan provod na brodu nalik na ploveći hotel uz nezaboravan doživljaj prazničnih dana ukrašenih magičnom lepotom grčkih ostrva

S agencijom Big Blue u dane Uskrsa možete i do Pariza, grada svetlosti koji svojom čarolijom neprolaznosti osvaja na prvom koraku ili, možda, do Nice koja je biserni ukras Azurne obale čijom se lepotom Francuzi hvale pred celim svetom.

Ukoliko ste namerni da Uskrs provedete kod kuće, potrudite se da bar prvomajske praznike potrošite za zadovoljstvo zvano putovanje. I na kraju aprila, a sa prvim danima maja, agencija Big Blue, samo za vas, rezervisala je direktne čarter letove do bisernih ostrva Grčke – Krfa i Krita. Uz dobro raspoloženje i obilje sunca, sjano vino i gastronomske specijalitete začinjene muzikom koja u srce dira, čeka vas uistinu pet nezaboravnih dana dobrog odmora. Uživaćete jednako i ukoliko se otisnete do Istanbula ili Izmira, gradova koji pred svakim putnikom imaju čime da se podiče, kao što je to slučaj i sa Pragom, češkom prestonicom do koje u vreme prvomajskih praznika, jedino s agencijom Big Blue, možete stići avionom.

Prvi put Big Blue (avionom) organizuje i posetu Bukureštu, “malom Parizu” kako su ga nazvali oni koji su bar jednom prošetali njegovim bulevarima ili trgovima… Tu je i prolećni doživljaj Sorenta do kojeg se takođe stiže čarterom, odnosno nezaboravno putovanje s naslovom Klasična Italija za koje se i ovog proleća traži mesto više. Neverovatna kombinacija autobus-avion, odnosno avion-autobus, čini već od starta ovo putovanje posebnim kao što su to i gradovi odnosno predeli koji se obilaze. Ako krenete autobosum (23. april) pred vama će biti prizori neponovljive Venecije i letovališta Lido di Jesolo, čarolija San Điminjana i Sijene, panorama prekrasne Toskane, uzvišenost Firence, legendarnog i neuništivog Rima ili razbarušeni prozori grada raskošnog duha zvanog Napulj sa strastima za koje ne postoji merni instrument.

I još nešto – aprilska i majska adresa vašeg zadovoljstva je agencija Big Blue.