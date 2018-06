Pratite intrige moćne porodice Roj u novoj seriji “Naslednici”

Povezane vesti



Upoznajte porodicu Roj, koja kontroliše Vejstar rojk, jedan od najvećih medijskih i zabavnih konglomerata u svetu. Logan Roj i njegovo četvoro dece su glavni likovi nove HBO serije „Naslednici“ (Succession) koja je stigla na HBO i HBO GO. Serija prati njihove živote dok razmišljaju o budućim potezima kad ostareli Logan saopšti da se povlači iz firme. Radnja se odvija u Njujorku i obrađuje teme moći, politike, novca i porodice.

Logan Roj je oženjen trećom ženom Maršom, divnom ali zastrašujućom partnerkom. Kendal Roj, Loganov najstariji sin iz drugog braka, trenutno je predsednik jednog sektora i prvi naslednik. Roman Roj, Kendalov mlađi brat, Loganov je iskreni, veseli sin, koji više ne radi u Vejstaru. Šivon Šiv Roj, Loganova jedina ćerka i najmlađe dete, juri karijeru u politici. Konor Roj, najstariji sin i jedino dete iz prvog braka, vodi nezavisan život u Nju Meksiku. Napetost raste kako se bliži Loganov rođendan i sve prerasta u borbu moći između oca i sina, kao i između ostale dece međusobno. Deca se suočavaju sa teškim izborom dok traje svađa oko kontrole nad kompanijom i odanosti porodici.

Seriju je kreirao scenarista Džesi Armstrong, koji je 2010. godine bio nominovan za Oskara za scenario filma „Vrzino kolo“ (In The Loop), dok je pilot epizodu režirao oskarovac Adam Mekej, poznat po filmu „Opklada veka“ (The Big Short). Glavne uloge tumače Brajan Koks, Džeremi Strong, Kiran Kalkin, Sara Snuk i Nikolas Braun.

Nova epizoda serije „Naslednici“ dolazi u HBO GO ponudu svakog ponedeljka, a na HBO kanalu je emitovanje ponedeljkom u 21h.